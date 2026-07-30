La publication de MTU Aero saluée par le marché

Le 2e trimestre du groupe a été marqué par la vigueur de l'activité de maintenance aéronautique. Le groupe relève son objectif de génération de trésorerie pour l'ensemble de l'exercice, une annonce qui fait grimper le titre de près de 1,7% à Francfort.

MTU Aero Engines indique avoir enregistré un résultat net de 248 MEUR au titre du 2e trimestre, un chiffre en baisse de 14% en un an, mais largement au-dessus du consensus S&P qui visait plus modestement 175 MEUR. Le BPA publié ressort à 4,39 EUR, en baisse de 18%.

En revanche, en données ajustées, le résultat net ressort à 273 MEUR, en hausse de 6% sur un an, laissant apparaître un BPA de 4,86 EUR ( 2%).

Le chiffre d'affaires publié atteint 2,44 MdsEUR, en hausse de 17% sur un an et supérieur au consensus (2,23 MdsEUR). Dans le détail, les revenus du MRO (maintenance, réparation et révision) ont progressé de 37% sur un an à 1,75 MdEUR, tandis que les revenus de l'OEM commercial (soit la fabrication d'équipements d'origine) ont reculé de 11% à 571 MEUR.

L'EBIT publié recule de 7% à 361 MEUR tandis que l'EBIT ajusté progresse de 4%, à 372 MEUR, quand le consensus ciblait 356 MEUR.

Enfin, le free cash flow a presque doublé au cours du trimestre, atteignant 117 MEUR, contre 61 MEUR un an plus tôt.

"Malgré la situation très volatile au Moyen-Orient, nos résultats du premier semestre ont été solides. Le conflit n'a pas eu d'impact sur nos résultats (...) Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels 2026 et relevons aujourd'hui notre objectif de free cash flow", a commenté le directeur général Johannes Bussmann.

Plus concrètement, MTU relève son objectif de taux de conversion en trésorerie (cash conversion rate, CCR) à 50%-60%, contre 45%-55% auparavant. Cet indicateur mesure le rapport entre le free cash flow et le résultat net ajusté.

Selon Jefferies, ces prévisions impliquent un FCF de 484 à 623 MEUR et cet ajustement des attentes devrait être bien accueilli par le marché, d'autant que les autres hypothèses opérationnelles sous-jacentes restent inchangées, notamment pour les activités OEM, pièces de rechange, MRO et défense. MTU Aero a en effet confirmé viser un chiffre d'affaires ajusté compris entre 9,2 et 9,7 MdsEUR et un EBIT ajusté compris entre 1,35 et 1,45 MdEUR.

A la suite de cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre MTU Aero Engines, avec un objectif de cours inchangé à 445 EUR. L'analyste met notamment avant des résultats supérieurs aux attentes et le relèvement des prévisions.

Chez AlphaValue, l'analyste en charge du dossier, Saïma Hussain évoque des résultats "positifs dans l'ensemble". Selon elle, la forte croissance du MRO, la résilience des marges de l'OEM et l'amélioration des flux de trésorerie compensent largement la faiblesse des revenus de l'OEM commercial ainsi que la légère dilution de la marge du groupe.