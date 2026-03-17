La proposition de Trump rendrait inutilisable le fonds de 5 milliards de dollars pour les chargeurs de véhicules électriques, selon les démocrates

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de commentaire immédiat de l'USDOT et de la Maison Blanche, plus de détails dans les paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Un groupe de 20 procureurs généraux d'État a déclaré lundi que la proposition de l'administration Trump visant à stimuler les pièces et composants américains dans les stations de recharge de véhicules électriques financées par le gouvernement fédéral rendrait effectivement le programme de 5 milliards de dollars inutilisable.

Les procureurs généraux d'États tels que la Californie, le Colorado, l'Arizona, New York, la Virginie, l'Illinois et le Michigan ont déclaré que la proposition du ministère américain des Transports de faire passer les exigences "Buy America" de 55 % à 100 % rendrait "impossible à réaliser pour les fabricants, contrecarrerait l'intention du Congrès et nuirait à l'intérêt public en ralentissant ou en interrompant le déploiement des chargeurs de véhicules électriques financés par le gouvernement fédéral dans tout le pays".

L'USDOT et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En janvier, la juge de district américaine Tana Lin a statué que l'administration Trump avait illégalement suspendu le financement accordé pour soutenir l'expansion de l'infrastructure des chargeurs de véhicules électriques, ce qui a donné gain de cause à 20 États dirigés par des démocrates qui avaient intenté une action en justice à ce sujet.

Les procureurs généraux des États démocrates, rejoints par le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, ont suggéré que la proposition de l'USDOT sur le contenu des chargeurs de véhicules électriques "est un nouvel effort pour mettre en œuvre la directive du président visant à mettre fin au financement de l'infrastructure des véhicules électriques mandaté par le Congrès".

Les États soutiennent l'application des règles "Buy America", mais estiment que la proposition de l'USDOT n'est pas réalisable.

"Il n'existe actuellement aucun chargeur produit à 100 % dans le pays qui soit disponible à l'achat, la demande de chargeurs produits à 100 % dans le pays n'est pas suffisante pour justifier un investissement dans la production nationale, et certains composants essentiels des chargeurs ne sont tout simplement pas produits aux États-Unis", ont-ils déclaré dans la lettre.

Les États ont poursuivi l'USDOT après qu'il a suspendu le National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program, doté de 5 milliards de dollars, qui faisait partie d'une loi sur les infrastructures promulguée par le Congrès en 2021 sous la présidence du démocrate Joe Biden.

La proposition prendrait effet immédiatement une fois que les changements seraient finalisés. Le Sierra Club a qualifié la proposition de nouvelle tentative de mauvaise foi pour tuer le programme par l'administration Trump et empêcherait les fonds d'être utilisés.

L'administration Trump a mené de nombreuses politiques visant à stimuler les ventes de véhicules à essence et à réduire les incitations à l'achat de VE pour les constructeurs automobiles et les consommateurs.

Un projet de loi de financement approuvé en janvier par le Congrès a réorienté 879 millions de dollars de fonds approuvés par Joe Biden pour le réseau de recharge des VE vers d'autres priorités en matière d'infrastructures.