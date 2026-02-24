La prophétie de Citrini Research ébranle Wall Street
L'étude de Citrini Research, ou plutôt l'histoire racontée, n'est pas une prévision, mais un scénario volontairement provocateur : et si l'optimisme sur l'IA était justifié... et pourtant baissier pour les marchés ? Le papier décrit une "crise mondiale de l'intelligence" (c'est le titre " The 2028 Global Intelligence Crisis ") déclenchée non par un échec technologique, mais par son succès. Le pitch : à mesure que les agents d'IA deviennent capables de remplacer des développeurs, analystes, juristes ou gestionnaires de projet pour une fraction du coût, les entreprises coupent dans les effectifs, améliorent leurs marges et réinvestissent les économies dans davantage d'IA. Ce cercle rationnel à l'échelle micro devient destructeur à l'échelle macro : les revenus du travail chutent, la consommation (70% du PIB américain) s'érode, tandis que la productivité grimpe sans irriguer l'économie réelle. Une croissance fantôme ( Ghost GDP ) apparaît : de la croissance comptable qui ne circule plus dans les poches des ménages.
Le choc ne se limite pas aux éditeurs de logiciels. Certes, le rapport imagine un effondrement progressif du modèle SaaS, pris en étau entre développement interne dopé à l'IA, guerre des prix et réduction mécanique des licences liée aux suppressions de postes. Mais la rupture la plus violente touche les modèles fondés sur l'intermédiation et la friction : plateformes, paiements, abonnements, assurance, immobilier. Des agents autonomes comparent les prix en permanence, renégocient les contrats, contournent les commissions et privilégient des paiements en stablecoins quasi gratuits. Résultat : compression des marges, érosion des revenus d'interchange, fragilisation des banques spécialisées et des réseaux de cartes. Quand "la friction va vers zéro", les moats (= les barrières à l'entrée des métiers privilégiés) bâtis sur l'inertie des consommateurs s'assèchent brutalement.
A partir de là, le scénario devient systémique. Les pertes dans le logiciel contaminent le crédit privé. Les défauts remettent en cause la solidité d'un financement présenté comme "permanent". En parallèle, le coeur du modèle américain (i.e. le ménage aisé, employé qualifié, solvable sur 30 ans) vacille : si les revenus des cols blancs sont durablement amputés, que valent vraiment les 13 000 milliards de dollars de crédits immobiliers résidentiels ? L'étude esquisse un enchaînement où chômage qualifié, baisse de la consommation, tensions sur l'immobilier et fragilité financière s'autoalimentent.
Des commentateurs avisés, comme les francs-tireurs d'Alphaville ( Financial Times ) ont souligné dès hier la fragilité actuelle du marché face à l'IA : une histoire cataclysmique bien racontée est capable de déstabiliser les investisseurs institutionnels. Surtout quand elle s'engouffre dans les hypothèses qui avaient déjà sapé les fondations du secteur technologique ces dernières semaines.
Compte tenu du manque de visibilité sur ce que sera le moyen terme dans un monde dominé par l'IA, il est probable que d'autres Citrini émergeront dans les mois et les semaines à venir, ce qui signifie que la volatilité ne retombera probablement pas de sitôt.
