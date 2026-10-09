La promotion attendue de Waldron suscite des rumeurs au sein de Goldman concernant les plans de succession qui en découleraient

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* Selon certaines sources, Coleman et Varadhan seraient les successeurs potentiels de Waldron

* Ces changements pourraient alors ouvrir le poste de directeur financier à d'autres candidats, selon certaines sources

* Goldman affirme qu'il n'y a pas de calendrier définitif pour la succession

par Saeed Azhar

Alors que John Waldron, directeur des opérations (COO) de Goldman Sachs GS.N , est clairement considéré comme le successeur probable de David Solomon au poste de directeur général dans les années à venir, les spéculations vont déjà bon train parmi le personnel quant à savoir qui pourrait prendre la succession de Waldron et quels autres changements cela entraînerait au sein de la haute direction de la banque.

Le processus de succession n’a pas encore officiellement débuté au sein de cette banque légendaire de Wall Street.

Mais deux personnes proches du dossier ont désigné deux personnalités clés considérées, entre autres, comme des candidats potentiels pour remplacer John Waldron au poste de directeur des opérations: Denis Coleman, le directeur financier, et Ashok Varadhan, co-responsable de la division « Global Banking & Markets », un poste chargé de superviser les opérations quotidiennes de la banque.

Un tel remaniement pourrait remettre en jeu le poste de directeur financier, ce qui pourrait à son tour placer trois cadres sous les feux de la rampe en vue d’une promotion, ont déclaré ces sources à propos des spéculations internes, tout en soulignant qu’aucun processus officiel de succession de Solomon n’était en cours.

M. Varadhan a refusé de commenter, tandis que M. Coleman n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

“Il ne s’agit là que de spéculations de la part des commentateurs, qui ne reflètent en rien la réalité chez Goldman Sachs”, a déclaré Tony Fratto, responsable mondial de la communication de la banque.

Soulignant l’intérêt intense porté à l’orientation future de l’entreprise, les paris se sont multipliés sur la plateforme en ligne Kalshi, selon lesquels d’autres candidats, outre Coleman et Varadhan, seraient également en lice pour le poste de directeur des opérations.

Selon les analystes, le remaniement imminent donnera le ton à la prochaine phase de croissance de ce géant de la banque d’investissement.

Quelle que soit la personne choisie par le directeur général et le conseil d’administration pour occuper les autres postes de direction, celle-ci pourra laisser son empreinte sur cette banque vieille de 157 ans qui, selon les données de Dealogic, s’est régulièrement classée au premier rang des conseillers en fusions-acquisitions et qui n’est devancée que par JPMorgan en termes de chiffre d’affaires mondial dans la banque d’investissement.

Goldman a récemment joué un rôle-clé en tant que conseiller lors de l’introduction en bourse record de SpaceX, d’un montant de 86 milliards de dollars, et a géré, jusqu’en juin, plus de 1 000 milliards de dollars d’opérations de fusions-acquisitions annoncées, établissant ainsi un rythme record pour toute banque d’investissement sur une période de six mois.

Elle publiera ses résultats mardi, date à laquelle les performances de sa division de trading, , seront au centre de l’attention.

SUR LES TRACES DE SOLOMON

Solomon a supervisé une forte remontée du cours de l’action Goldman depuis qu’il en a pris les rênes en 2018. Il a brisé les cloisonnements internes entre banquiers et traders, et s’est désengagé d’une grande partie de l’activité grand public.

Il devrait rester directeur général jusqu’en 2028, a déclaré une source à Reuters plus tôt , après que le Wall Street Journal eut rapporté que la banque avait discuté d’un plan prévoyant le départ de Solomon de son poste de directeur général et son remplacement par le directeur des opérations, M. Waldron, dès l’année prochaine. Selon ce plan, Solomon resterait président exécutif pendant un à deux ans après avoir quitté ses fonctions de directeur général, précise l’article.

Réagissant à l’article concernant M. Waldron, M. Fratto avait précédemment déclaré que le conseil d’administration discutait régulièrement de la succession, mais qu’il n’y avait pas de calendrier définitif à ce sujet.

L’année dernière, le conseil d’administration a accordé au directeur général Solomon et à M. Waldron des primes de fidélisation de 80 millions de dollars chacune, acquises au bout de cinq ans, ce qui pourrait inciter M. Solomon à rester au sein de l’entreprise au-delà de 2028.

LE PROCHAIN DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Coleman et Varadhan possèdent tous deux des atouts uniques qu’ils pourraient mettre à profit en tant que directeur des opérations potentiels.

M. Coleman, 52 ans, ancien codirecteur du groupe de financement mondial, a supervisé à la fois les fonctions génératrices de revenus et celles qui ne le sont pas chez Goldman, a indiqué l’une des sources.

Varadhan, 54 ans, ancien trader en swaps devenu associé avant l’âge de 30 ans, codirige la division «Banking and Markets», le fleuron de la banque qui génère environ 75 % du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’entreprise. Il dirige cette activité aux côtés de Dan Dees, un conseiller en transactions très prolifique.

L’une des sources a indiqué que Coleman disposait d’une expérience plus large au sein de l’entreprise, ce qui lui confère un avantage, mais que Varadhan était considéré comme un talent de premier plan que Goldman ne souhaite pas perdre.

Selon les paris sur Kalshi, Varadhan a 10 % de chances de devenir directeur des opérations, tandis que Dees en a 9 %, soit le même pourcentage que Marc Nachmann, qui dirige la gestion d’actifs et la gestion de patrimoine à l’international. Coleman ne figurait pas sur la liste.

DÉCISIONS EN CHAÎNE

Même si M. Waldron devenait directeur général dans les prochaines années et restait en poste pendant une décennie, la banque pourrait se tourner vers un cadre plus jeune au moment où il quitterait ses fonctions, a déclaré William Cohan, auteur du best-seller de 2011 “Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World”.

“Goldman a toujours su trouver la bonne personne au bon moment”, a déclaré M. Cohan. “Je parie qu’après M. Waldron, ce sera quelqu’un que nous ne connaissons pas encore, issu de l’échelon hiérarchique immédiatement inférieur”, a-t-il ajouté.

Si Coleman est promu au poste de directeur des opérations (COO), le choix de son remplaçant au poste de directeur financier (CFO) se portera sur trois cadres, selon deux sources proches du dossier: Sheara Fredman, directrice comptable, Ericka Leslie, directrice administrative, et Carey Halio, trésorière mondiale.

Tous trois relèvent de Coleman.

La future équipe de direction aura pour mission de diriger une banque qui dépend encore largement des marchés des capitaux et des opérations de fusion-acquisition, des activités plus cycliques que les commissions de gestion de patrimoine, qui constituent une source de revenus plus durable.

“Tout nouveau directeur général se verra probablement poser cette question et devra avoir une réponse toute prête: comment il compte poursuivre l’expansion de la banque de manière à la rendre moins dépendante des marchés de capitaux”, a déclaré Stephen Biggar, analyste bancaire chez Argus Research.