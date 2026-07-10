La promesse de Trump sur les “Patriots” prendra du temps, ce qui place l'Ukraine devant des choix difficiles

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* Trump a pris un engagement concernant les “Patriots” lors du sommet de l'Otan

* Kyiv sera autorisée à produire des missiles “Patriot” en Ukraine

* L'Ukraine aura besoin de temps pour produire des missiles intercepteurs “Patriot”

* Selon les experts, cela pourrait prendre au moins un an

* Kyiv a également besoin d'autres options de défense aérienne, déclare Zelenskiy

par Daniel Flynn

La promesse du président Donald Trump d’autoriser Kyiv à produire des missiles de défense aérienne américains “Patriot” constitue une victoire pour le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, mais il faudrait au moins un an avant que la production ne démarre, selon des experts en défense.

Sa pénurie chronique de missiles intercepteurs devant probablement perdurer d’ici là, Kyiv est confrontée à des choix difficiles quant aux cibles à défendre en priorité, alors que la Russie continue de pilonner ses villes et ses infrastructures énergétiques.

La promesse faite mercredi par Donald Trump, lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelenskiy en marge du sommet de l’OTAN à Ankara , a constitué un geste de soutien significatif qui a marqué une amélioration considérable de leurs relations depuis leur altercation à la Maison Blanche en février 2025.

Les missiles intercepteurs “Patriot” sont essentiels à la défense de l’Ukraine à un moment où, selon Zelenskiy, la Russie, dont les avancées sur le champ de bataille sont au point mort, tente de tirer parti de son avantage en matière de missiles balistiques en frappant durement l’Ukraine.

Le “Patriot” est la seule arme de l’arsenal de Kyiv capable d’intercepter les missiles balistiques russes. L’Ukraine n’a abattu que quatre des 54 missiles balistiques, bien plus rapides, lancés par la Russie ce mois-ci.

Mais la promesse de Trump restait vague. Il a reconnu ne pas avoir consulté au préalable les entreprises qui fabriquent les intercepteurs “Patriot”: Lockheed Martin LMT.N et Raytheon

RTX.N .

Selon les experts, le temps nécessaire à la construction d’une usine d’assemblage et à la mise en place d’un réseau de sous-traitants signifie que la production des intercepteurs “Patriot” PAC-2 fabriqués par Raytheon, ou des PAC-3 plus sophistiqués de Lockheed, ne démarrera pas assez tôt pour soulager la situation de l’Ukraine dans un avenir proche.

“À court terme, l’impact sera très limité,” a déclaré Fabian Hoffmann, expert en missiles à l’Institut norvégien d’études de défense à Oslo. “Je serais très surpris que cela prenne moins de 12 mois. Je pense que cela prendra nettement plus de temps.”

À titre de comparaison, Raytheon a conclu en 2024 un accord avec le fabricant d’armement européen MBDA pour produire en Allemagne des intercepteurs GEM-T destinés au système PAC-2, et les premières livraisons ne sont pas attendues avant début 2027. Les discussions concernant la production du PAC-3 en Allemagne n’ont pour l’instant pas abouti.

Un porte-parole de Lockheed Martin a déclaré que l’entreprise se concentrait sur le soutien au gouvernement américain et à ses alliés, et a indiqué que tout commentaire supplémentaire sur cette proposition devait être adressé à la Maison Blanche. Raytheon n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

UNE PRODUCTION EN DEHORS DE L’UKRAINE?

L’Ukraine a réussi à accélérer son développement militaire dans le contexte de la guerre depuis l’invasion russe de 2022, mais les experts en défense affirment que la mise au point d’un système capable d’intercepter des missiles se déplaçant à plusieurs fois la vitesse du son constitue le défi le plus difficile en matière de technologie balistique.

Serhii Beskrestnov, conseiller auprès du ministère ukrainien de la Défense, a déclaré sur Telegram qu’il existait une incertitude quant au temps qu’il faudrait aux sous-traitants pour augmenter la production de composants rares.

L’Allemagne, qui a mis en place une chaîne de production nationale pour les intercepteurs PAC-2, pourrait aider Kyiv à accélérer ce processus.

Deux sources proches des discussions ont indiqué que les nouveaux intercepteurs seraient probablement fabriqués en Allemagne ou dans un autre pays européen, où la sécurité est meilleure, et que la production pourrait être transférée en Ukraine une fois la guerre terminée.

M. Zelenskiy a déclaré jeudi que les équipes techniques allaient régler les détails aussi rapidement que possible, mais qu’il souhaitait que la production démarre “en Ukraine dès que possible”. Il a précisé qu’une livraison d’intercepteurs PAC-3 en provenance des États-Unis était attendue dans les “prochains jours”.

Il a également demandé à d’autres alliés de fournir des missiles provenant de leurs propres stocks et, dans le cadre d’un accord financier coordonné par l’OTAN, prévoyant que les alliés européens et le Canada transfèrent des fonds aux États-Unis afin d’acquérir des armes de fabrication américaine pour l’Ukraine.

Les missiles “Patriot” ne sont pas produits en quantités suffisantes pour faire face à la menace balistique russe, alors que la Russie produit au moins 700 à 800 missiles balistiques Iskander lancés depuis le sol et Kinzhal hypersoniques lancés depuis les airs par an, selon les experts.

Partant du principe qu’il faut trois missiles “Patriot” par missile balistique pour garantir une interception, ils estiment qu’environ 2 400 intercepteurs seraient nécessaires chaque année si la production russe restait stable.

“Même avec une usine de production sous licence en Ukraine, atteindre ce chiffre sera très, très difficile, voire impossible,” a déclaré M. Hoffmann.

Lockheed a livré un peu plus de 600 PAC-3 l’année dernière et vise à porter sa production à environ 2 000 d’ici 2030. Une usine ukrainienne pourrait produire entre 200 et 300 intercepteurs par an, a précisé M. Hoffmann.

FAUT-IL UN PLAN B?

Zelenskiy a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’un plan B.

“La seule option valable est une alternative au PAC-3”, a déclaré Zelenskiy mercredi. Il espère que les alliés européens impliqués dans un projet naissant de défense antimissile appelé Freya, mené par la société ukrainienne Fire Point, se réuniront bientôt en France.

Fire Point sollicite des entreprises européennes pour qu’elles fournissent des solutions en matière de radars, de liaison montante de données et de tête chercheuse, destinées à être intégrées à sa technologie de missiles existante, et espère disposer d’une alternative moins coûteuse au “Patriot” avant la fin de l’année.

“Le projet Freya de Fire Point est un pari risqué, mais s’il aboutit, les retombées seront énormes,” a déclaré Jack Watling, du groupe de réflexion Royal United Services Institute à Londres.

M. Watling a indiqué qu’il existait d’autres options européennes qui devraient être réalisables, telles que le système SAMP/T NG développé par Eurosam – une coentreprise entre MBDA et le groupe français Thales – qui, selon lui, ne nécessiterait que quelques ajustements techniques et un calibrage de son radar.

Zelenskiy a déclaré jeudi qu’il espérait que l’Ukraine recevrait bientôt ces systèmes de la part de la France.

Kyiv avait auparavant évoqué la possibilité d’une trêve concernant les attaques à longue portée, mais Moscou a rejeté cette proposition. Zelenskiy a également cherché à amener la Russie à la table des négociations en attaquant ses infrastructures énergétiques, parfois au cœur même du territoire russe.

Les choix de Kyiv semblent difficiles alors que la Russie bombarde l’Ukraine.

“On ne peut défendre qu’un très petit nombre des cibles que l’on souhaiterait protéger; il faut donc déterminer lesquelles,” a déclaré M. Hoffmann.

L’Ukraine vise à renforcer la protection de ses infrastructures énergétiques, industrielles et militaires en les plaçant dans des structures en béton protectrices ou sous terre, mais M. Hoffmann a estimé que sa meilleure option pourrait être de intensifier ses attaques.