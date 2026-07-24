La promesse de Trump concernant l'alimentation électrique des centres de données suscite le scepticisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump affirme que les entreprises technologiques se sont engagées à financer ou à construire des infrastructures pour répondre à leurs besoins en électricité

* La colère des consommateurs face à la consommation d'électricité des centres de données et à la hausse des factures d'électricité constitue un enjeu pour les élections de mi-mandat de novembre

* Les centres de données représentent près de 40% des redevances de capacité de l'opérateur de réseau PJM lors de la dernière enchère

* Les détracteurs soulignent que cet engagement n'est pas contraignant et le qualifient de “promesse de petit doigt”

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par Jacob Bogage, Jarrett Renshaw et Tim McLaughlin

Le président Donald Trump a annoncé jeudi un engagement non contraignant pris par les producteurs d’électricité et les centres de données américains visant à financer ou à construire des infrastructures énergétiques qui répondraient aux besoins énergétiques considérables liés à l’IA tout en protégeant les consommateurs contre les coûts élevés de l’électricité.

Les associations de défense des consommateurs et d’autres détracteurs de l’administration ont toutefois rejeté cet engagement, le qualifiant de “promesse en l’air” faite aux consommateurs, alors que Trump tente de trouver un équilibre entre son soutien aux centres de données, grands consommateurs d’énergie, et la colère du public face à la hausse des factures d’électricité.

Trump prône un développement agressif des infrastructures liées à l’IA, dans le cadre d’un programme économique visant notamment à remporter la course à l’IA face à la Chine.

Mais la pression exercée par les centres de données sur des lignes de transport déjà surchargées, aggravée par la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’électricité et la mise hors service de centrales, a fait de la hausse des coûts énergétiques un sujet sensible pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

“Dans le cadre de ce plan novateur, les plus grandes entreprises technologiques américaines se sont officiellement engagées à financer ou à construire toutes les infrastructures énergétiques nécessaires pour répondre à la demande qu’elles imposent au réseau”, a déclaré Trump lors d’un événement organisé par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) en présence de gouverneurs républicains, de directeurs généraux du secteur de l’électricité et de promoteurs de centres de données.

“Elles vont donc financer l’ensemble de ces besoins en électricité, et nous leur accordons le droit de construire leurs propres centrales électriques.”

Les prix annuels moyens de l’électricité pour les particuliers devraient augmenter de 5,1% en 2026 et de 2,4% en 2027, hors inflation, selon l’Agence d’information sur l’énergie.

Dans de nombreux États, les réunions publiques se sont prolongées jusqu’aux petites heures du matin, les habitants s’opposant à l’implantation de centres de données qu’ils jugent bruyants, nuisibles à l’environnement et responsables de la hausse des factures d’électricité.

Le point de vue de Trump était plus positif.

“Il y a des collectivités qui veulent vraiment ces centres de données, et franchement, ce sont les collectivités intelligentes”, a-t-il déclaré.

Les détracteurs, quant à eux, se demandent si cet engagement volontaire permettra d’éviter une hausse des factures alors que la demande en énergie liée à l’IA s’accélère. Jesse Lee, conseiller principal au sein du groupe de défense Climate Power, a critiqué l’absence de mécanismes de mise en application de cet engagement, le qualifiant de “promesse de petit doigt”.

“Au lieu de permettre l’intégration d’une énergie propre, abordable et évolutive au réseau, Trump a activement fait pression sur les entreprises technologiques pour qu’elles alimentent leurs centres de données avec des combustibles fossiles, ce qui augmentera les coûts des services publics et exposera les Américains à des polluants toxiques”, a déclaré Lee.

Josh Levi, président de la Data Center Coalition, a défendu le secteur, qui, selon lui, assure le fonctionnement de services essentiels tels que les consultations de télésanté, les salles de classe numériques, les systèmes bancaires sécurisés et les réseaux de contrôle du trafic aérien.

Des gouverneurs républicains de Géorgie, de l’Idaho, de Louisiane et du Nebraska ont assisté à l’événement de jeudi, aux côtés des directeurs généraux Drew Marsh d’Entergy Corp ETR.N et Chris Womack de Southern Co SO.N . Marsh et Womack font partie d’un groupe de directeurs généraux des 15 plus grandes entreprises d’électricité américaines qui détiennent près d’un milliard de dollars de rémunération sous forme d’actions, selon une analyse de Reuters . Cette valeur devrait continuer à augmenter à mesure que les entreprises investissent pour moderniser le réseau électrique américain.

Au cœur de la bataille politique autour des centres de données se trouve PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis.

“PJM incarne un problème national”, estiment les analystes de Siebert Williams Shank, qui évoquent ses difficultés à faire face à une consommation d’électricité sans précédent, conjuguées à la mise hors service de centrales électriques, à la congestion des lignes de transport d’électricité et aux goulots d’étranglement liés aux travaux de construction.

“Les centres de données dédiés à l’IA n’ont pas créé tous les défis auxquels sont confrontés les réseaux électriques, mais ils les ont amplifiés pour la quasi-totalité d’entre eux.”

PJM doit faire face à une escalade des coûts sur plusieurs fronts, alors qu’il gère l’approvisionnement en électricité de 67 millions de personnes, de Washington, D.C. à Chicago.

Lors de la dernière enchère du marché de capacité de PJM, qui permet de garantir l’approvisionnement en électricité provenant de sources de production pour les périodes de pointe, les centres de données ont représenté 6,3 milliards de dollars de frais liés au marché de capacité, soit près de 40% du total. Ces frais se répercutent en fin de compte sur les factures mensuelles des clients.