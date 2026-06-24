La prolongation de l'examen par MSCI contribuera à accélérer le processus de réforme, déclare l'autorité de régulation financière indonésienne

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L'autorité de régulation financière indonésienne a déclaré mercredi que la décision prise par le fournisseur d'indices mondial MSCI de prolonger jusqu'en novembre son examen du statut du marché indonésien donnerait un nouvel élan aux réformes du marché que les autorités sont en train de mettre en œuvre.

Hasan Fawzi, responsable de la supervision des marchés de capitaux au sein de l'autorité de régulation, a également déclaré que le marché de capitaux du pays restait attractif pour les investisseurs internationaux et nationaux. Ces commentaires font suite à l'annonce faite plus tôt par MSCI de prolonger son examen du statut du marché indonésien afin d'évaluer les mesures mises en œuvre par Jakarta.