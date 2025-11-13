La progression des profits de Generali soutenue par les activités d'assurance dommages

(AOF) - Generali (+1,71% à 34,31 euros) affiche la plus forte hausse de l'indice FTSE MIB grâce à des résultats 9 mois légèrement meilleurs qu'anticipé. L'assureur italien a bénéficié des bonnes performances de ses activités d'assurance dommages et de gestion d'actifs, signale Jefferies. En janvier et septembre, le résultat net a progressé de 8,5% à 3,215 milliards d'euros et le résultat d'exploitation a augmenté de 10,1% à 5,94 milliards d'euros. Le marché ciblait respectivement 3,21 milliards d'euros et 5,925 milliards d'euros.

L'assurance dommages s'est distinguée en enregistrant un résultat d'exploitation en progression de 23,9% à 2,74 milliard d'euros. Generali a fait part d'un ratio combiné en repli de 1,7 point à 92,3%. Plus cet indicateur clé du secteur est faible et inférieur à 100, plus l'activité d'assurance est rentable.

"Après deux années marquées par d'importantes catastrophes naturelles, 2025 s'est avérée relativement clémente jusqu'à présent, avec des sinistres de 573 millions d'euros sur neuf mois, soit un peu plus de la moitié des prévisions budgétaires annuelles," a souligné le directeur financier, Cristiano Borean.

La marge sur affaires nouvelles, un indicateur-clé du secteur pour l'activité vie, s'est, elle, améliorée de 0,10 point à 5,30%.

La marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus, a augmenté de 5,4% à 32,915 milliards d'euros.

Les primes brutes émises, qui sont l'équivalent des revenus, ont augmenté de 3,7% pour atteindre 73,08 milliards d'euros grâce au segment P&C (assurance dommages), qui affiche une croissance de 7,2%.

Les actifs sous gestion du groupe ont augmenté de 0,2% à 697 milliards d'euros, dont 264 milliards d'euros (-2,8%) pour compte de tiers. Generali précise que l'impact négatif des changes d'un montant d'environ 27 milliards d'euro a compensé la collecte de 11 milliards d'euros, dont 7,2 milliards provenaient de clients tiers. Le résultat net ajusté de cette division a progressé de 6,5% à 251 millions d'euros.

Le ratio de solvabilité II a progressé de 4 points à 214 % alors que le marché anticipait une progression de seulement 1 point.

AOF - EN SAVOIR PLUS