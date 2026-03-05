La productivité américaine ralentit au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La productivité des travailleurs américains s'est ralentie au quatrième trimestre, mais la tendance est restée solide, ce qui a permis de contenir la croissance des coûts de main-d'œuvre.

La productivité non agricole, qui mesure la production horaire par travailleur, a augmenté à un taux annualisé de 2,8 % au dernier trimestre, après avoir progressé à un rythme révisé à la hausse de 5,2 % au troisième trimestre, a déclaré jeudi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la productivité augmenterait à un rythme de 1,9% après avoir progressé à un rythme de 4,9% au cours du trimestre juillet-septembre.

La croissance de la productivité au deuxième trimestre a été légèrement révisée à la hausse, à un taux de 4,2% contre 4,1% précédemment. La productivité a augmenté de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Elle a augmenté de 2,2 % en 2025.

Le rapport a été retardé par la fermeture du gouvernement l'année dernière.

Le ralentissement de la productivité trimestrielle a été signalé par une forte modération de la croissance du produit intérieur brut au quatrième trimestre, à un taux de 1,4 % contre un taux de 4,4 % au cours du trimestre juillet-septembre. Les économistes s'attendent à ce que l'adoption rapide de l'intelligence artificielle stimule la productivité et réduise les coûts de main-d'œuvre.

Les coûts unitaires de main-d'œuvre - le prix de la main-d'œuvre par unité de production - ont augmenté à un taux de 2,8 % au dernier trimestre, après avoir diminué à un taux révisé de 1,8 % au troisième trimestre. Les économistes s'attendaient à ce que les coûts de la main-d'œuvre rebondissent à un rythme de 2,0 % après s'être contractés à un rythme de 1,9 %.

Ils ont baissé à un taux non révisé de 2,9 % au deuxième trimestre.

Les coûts de la main-d'œuvre ont augmenté de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Ils ont augmenté de 1,9% en 2025.