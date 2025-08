La production record d'Exxon et de Chevron humilie leurs rivaux européens : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

La production de pétrole et de gaz d'Exxon et de Chevron a atteint un niveau record au deuxième trimestre

La production de Shell tombe à son plus bas niveau depuis au moins 20 ans, celle de BP diminue par rapport à l'année précédente

Les majors européennes espèrent combler l'écart de valorisation avec leurs rivales américaines

LONDRES, 5 août - Lorsqu'il s'agit de rattraper un retard, il ne suffit pas toujours d'accélérer le rythme. Il faut aussi espérer que les rivaux n'accélèrent pas. Il suffit de poser la question aux grandes entreprises européennes du secteur de l'énergie.

La production record de pétrole et de gaz d'Exxon Mobil

XOM.N et de Chevron CVX.N au cours du deuxième trimestre a rappelé à leurs rivaux européens le défi féroce auquel ils sont confrontés dans leurs tentatives de combler l'écart de production qui s'est creusé au cours des dernières années.

Exxon a pompé 4,63 millions de barils équivalent pétrole et gaz par jour (boed) au deuxième trimestre, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année dernière et un record pour la période, suite à l'acquisition l'année dernière de Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars et à l'augmentation de la production des opérations à faible coût dans le bassin de schiste de Permian aux États-Unis et au large de la Guyane.

L'entreprise, dont le siège se trouve au Texas, prévoit des dépenses d'investissement de 27 à 29 milliards de dollars cette année et vise à porter sa production à 5,4 millions de barils par jour d'ici à 2030. Son directeur général, Darren Woods, a indiqué que la société était disposée à procéder à d'autres acquisitions en amont.

Chevron, son concurrent plus petit, a également affiché sa production trimestrielle la plus élevée, soit 3,4 millions de barils, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production dans la région permienne et au Kazakhstan. La production devrait augmenter de 500 000 barils au cours du troisième trimestre, Chevron ayant finalisé l'acquisition de Hess au début du mois, après une longue et âpre bataille juridique avec Exxon .

La situation est tout à fait différente en Europe.

La production de Shell SHEL.L a chuté de 4,2 % à 2,65 millions de barils, soit le niveau le plus bas depuis au moins 20 ans, reflétant les récentes ventes d'actifs et la réduction des dépenses de l'entreprise énergétique britannique en matière d'exploration pétrolière et gazière au début de la décennie, dans le cadre de ses efforts visant à se détourner des combustibles fossiles.

Chez BP BP.L , la production a subi une baisse annuelle de 3,3 % pour atteindre 2,3 millions de barils, également en raison de la diminution des investissements au cours des dernières années. Et bien que la société française TotalEnergies TTEF.P ait augmenté sa production de 3,6 % par rapport à l'année précédente, sa production de 2,5 millions de barils reste bien en deçà de celle de ses rivaux américains.

Ce qui est inquiétant pour ces géants européens, c'est que la fenêtre d'opportunité pour augmenter la production de manière significative se rétrécit dans cette industrie à forte intensité de capital, où il faut des années pour développer des projets, où la concurrence de l'offre croissante de l'OPEP s'intensifie et où les perspectives à long terme de la demande de pétrole restent floues dans le contexte de la transition énergétique.

CROISSANCE MODÉRÉE

Les objectifs de production de pétrole et de gaz du trio européen sont également plutôt modestes par rapport aux stratégies agressives d'Exxon et de Chevron.

TotalEnergies - qui a maintenu la stratégie la plus cohérente parmi les trois - vise à augmenter la production de 3 % par an entre 2024 et 2030. BP a abandonné l'année dernière son objectif de réduire fortement sa production d'ici à la fin de la décennie et vise désormais à la maintenir à peu près stable, entre 2,3 et 2,5 millions de bpj. Shell vise à accroître sa production de pétrole et de gaz de 1 % par an jusqu'en 2030.

Shell entend maintenir les dépenses d'investissement en amont et dans le secteur gazier intégré à un niveau stable entre 2022 et 2028, soit entre 12 et 14 milliards de dollars par an. La société prévoit de lancer environ cinq projets en amont d'ici 2027, mais elle dispose de réserves relativement limitées pour soutenir et accroître sa production à long terme, ce qui signifie qu'elle cherchera probablement à acquérir des actifs ou une autre société.

BP, qui a connu de profondes turbulences à la suite d'une crise de leadership et de stratégie qui a débuté en 2023, prévoit plusieurs nouveaux projets en amont dans les années à venir, notamment en Irak et un développement complexe dans le champ de Kaskida dans le golfe du Mexique.

Le groupe britannique a annoncé lundi qu'il avait fait sa plus grande découverte de pétrole en 25 ans dans le bloc Bumerangue au large du Brésil. Si la découverte contient des volumes commerciaux significatifs, elle pourrait certainement offrir à la société une augmentation financière significative, mais une fois de plus, le développement prendrait des années et des milliards de dollars.

VALEUR ET VOLUME

Bien sûr, des volumes de pétrole et de gaz plus importants ne sont pas nécessairement synonymes d'un meilleur rendement pour les actionnaires, mais les opérations en amont ont longtemps été le principal moteur des bénéfices, ce qui se reflète encore aujourd'hui dans les valorisations.

Le ratio cours/flux de trésorerie d'Exxon, un indicateur clé de la valorisation, est de 8,2 contre 7,7 pour Chevron, tous deux bien supérieurs aux 5,1 de Shell, aux 4,6 de TotalEnergies et aux 3,6 de BP, d'après les données du LSEG.

Il est important de noter que le secteur de l'énergie dans son ensemble se bat pour une plus petite réserve de capitaux. Il représente moins de 5 % de l'indice S&P 500, contre un pic de 16 % en 2008, reflétant des années de faibles rendements, une volatilité massive des prix de l'énergie et des pressions environnementales croissantes.

Dans ce contexte, les grands groupes énergétiques européens se sont concentrés sur la réduction des coûts et l'amélioration des opérations, tout en augmentant modérément la production en amont après des années de baisse des investissements, lorsqu'ils ont déployé des stratégies de transition énergétique entre la fin des années 2010 et 2023.

Mais ces nouvelles stratégies visant à attirer un pool de capitaux d'investissement de plus en plus réduit risquent d'être trop peu et trop tard, car même si les Européens accélèrent leur production, Exxon et Chevron ne resteront pas les bras croisés.

