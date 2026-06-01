La production pétrolière du gisement de Tengiz reprend après l'incident, rapporte Ifax

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La production pétrolière du gisement de Tengiz, au Kazakhstan, reprend après un incident, a rapporté lundi l'agence de presse Interfax.