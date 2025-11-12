 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 256,00
+1,15%
La production pétrolière du consortium dirigé par Exxon Mobil en Guyane atteint 900 000 bpj
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 20:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole de la major américaine Exxon Mobil XOM.N et de ses partenaires du consortium en Guyane a atteint 900 000 barils par jour (bpd), a déclaré la société dans un communiqué, une étape importante après que la quatrième installation de production du groupe a commencé à fonctionner cette année.

Le site de production Yellowtail a désormais atteint sa capacité de production de 250 000 bpj, a ajouté la société.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
118,030 USD NYSE -1,47%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +0,88%
Pétrole Brent
62,65 USD Ice Europ -3,75%
Pétrole WTI
58,41 USD Ice Europ -4,28%
© 2025 Thomson Reuters.

