La production pétrolière de la Guyane s'est élevée en moyenne à 918 000 bpj en février - gouvernement

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La Guyane a produit en moyenne 918 000 barils de pétrole par jour (bpj) en février, selon des données gouvernementales publiées lundi, soit une légère augmentation par rapport aux 915 000 bpj produits en janvier. Ces deux chiffres représentent une augmentation significative par rapport à la production moyenne de 716 000 bpj en 2025, car la Guyane a permis à la major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N , qui dirige le consortium qui exploite le gisement pétrolier offshore de Stabroek, d'augmenter rapidement sa capacité de production après avoir inauguré la production de brut en 2019. Cette croissance rapide a propulsé le petit pays sur la liste des principaux producteurs de pétrole en Amérique du Sud. Les quatre développements du projet produisent plus que prévu, y compris le quatrième projet , Yellowtail, qui a démarré l'année dernière et produit maintenant quelque 264 000 bpj. Exxon devrait demander au gouvernement l'autorisation d'augmenter la capacité de Yellowtail à environ 290 000 bpj, a déclaré le responsable d'Exxon en Guyane.