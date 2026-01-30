La production pétrolière de la Guyane en 2025 a atteint une moyenne de 716 000 bpj

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Guyane a produit en moyenne 892 000 barils de pétrole par jour (bpd) en décembre, selon des données gouvernementales publiées vendredi.
Les données de décembre portent la production totale de 2025 à une moyenne de 716 000 bpj pour les quatre projets du pays.
