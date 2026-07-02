La production pétrolière de Karachaganak, au Kazakhstan, a repris, selon une source

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La production pétrolière du gisement de Karachaganak, au Kazakhstan, a repris alors que la production de gaz naturel est en hausse et que les livraisons vers une usine de traitement de gaz russe située de l'autre côté de la frontière, qui a été touchée par un drone, s'intensifient, a indiqué jeudi une source du secteur.

Le Kazakhstan avait réduit la production de gaz de son gisement de pétrole et de condensats de gaz de Karachaganak après l'attaque par drone menée par l'Ukraine contre l'usine de traitement de gaz d' Orenbourg, en Russie, le 24 juin.

La production de pétrole et de gaz à Karachaganak est étroitement liée, ce qui signifie que le gisement n’est pas en mesure de produire beaucoup de pétrole si sa production de gaz est en baisse.

Dans des commentaires transmis par e-mail, le ministère a indiqué que l’approvisionnement en gaz de l’usine avait déjà repris le 26 juin et que le débit s’élevait à 290 000 mètres cubes par heure, ce qui reste toutefois inférieur aux volumes habituels.

Le ministre kazakh de l’Énergie, Erlan Akkenzhenov, avait déclaré plus tôt dans la journée de jeudi que les approvisionnements en gaz s’élevaient à 28% des niveaux habituels.

Le gaz brut provenant de Karachaganak, dont les actionnaires comprennent Chevron CVX.N et Shell SHEL.L , est généralement acheminé par-delà la frontière vers l’usine d’Orenbourg.

Selon cette source, la production de pétrole sur ce gisement avait atteint, au 1er juillet, 33 000 tonnes métriques par jour, soit 259.100 barils par jour. Pour l’ensemble du mois de juin, elle s’est élevée à 976.500 tonnes, un chiffre inférieur à l’objectif prévu de 984.000 tonnes.

Le ministère de l’Énergie n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant la production pétrolière à Karachaganak. L'usine avait également été touchée en octobre dernier .

Outre Chevron et Shell, les actionnaires de Karachaganak comprennent l’italien Eni ENI.MI , le russe Lukoil LKOH.MM et la société locale KazMunayGas KMGZ.KZ .

L’Ukraine a déclaré que sa campagne de frappes par drones à longue portée contre des installations énergétiques russes visait à affaiblir une source essentielle de financement militaire et à faire ressentir le conflit plus près de chez eux pour les Russes.

Le président Vladimir Poutine a déclaré que ces attaques contre des infrastructures civiles visaient à semer la discorde au sein de la population.