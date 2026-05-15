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La production manufacturière américaine s'accélère en avril grâce à la production automobile
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production industrielle américaine s'est accélérée en avril grâce à la forte hausse de la production automobile, ce qui témoigne de la vigueur sous-jacente du secteur manufacturier, même si les perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre avec l'Iran jettent une ombre sur ce secteur.

La production manufacturière a augmenté de 0,6% le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 0,1% en mars, a indiqué vendredi la Réserve fédérale. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond de 0,2% de la production industrielle, après une baisse de 0,1% précédemment annoncée pour mars. La production industrielle a progressé de 1,3% en glissement annuel en avril. La production automobile a augmenté de 3,7%.

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