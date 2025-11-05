La production industrielle française rebondit en septembre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 09:00
La production rebondit fortement dans la fabrication de matériels de transport (+5,5% après -4,3%), dans le sillage de la construction aéronautique et spatiale qui, depuis juin, est la branche la plus contributrice aux variations de la production manufacturière.
Elle se redresse également dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,2% après -0,4%), les industries agro-alimentaires (+0,4% après -0,4%) et la cokéfaction-raffinage (+1,2% après -2,6%).
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mercredi, le climat restant plombé par les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions technologiques après un rallye récent. À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 8.040,57 points ... Lire la suite
-
Le gouvernement accuse LFI de propager des "fake news" sur "l'interdiction" des découverts bancaires
La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a accusé mercredi La France Insoumise de propager des "fake news" en disant que la France va interdire les découverts bancaires dans le cadre d'une directive européenne qui doit entrer en vigueur en novembre 2026. ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs montrant moins d'appétit pour le risque face aux valorisations colossales des valeurs liées à l'IA. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,52%, ... Lire la suite
-
Le 13 novembre 2015, François Hollande se trouve au Stade de France lorsque les premières explosions retentissent à l'extérieur, début d'une soirée d'"horreur" dont l'ex-président se souvient avec émotion, dans un entretien à l'AFP. De 2012 à 2017, son quinquennat ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer