Salesforce grimpe après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

3 décembre - ** Les actions de Salesforce CRM.N augmentent de 4,5 % à 249,35 $ après la cloche

** CRM relève ses prévisions de revenus annuels pour les situer entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre 41,1 et 41,3 milliards de dollars précédemment

** La société relève également la fourchette de prévision du BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 11,75 à 11,77 dollars, contre 11,33 à 11,37 dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 10,26 milliards de dollars, ce qui est légèrement inférieur aux estimations de 10,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action CRM avait chuté de plus de 28 % cette année, à la clôture de mercredi