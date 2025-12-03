 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 864,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en hausse, prévoit une baisse des taux
information fournie par AFP 03/12/2025 à 22:24

Un opérateur à la Bourse de New York, le 3 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 3 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Après quelques hésitations en séance, la Bourse de New York a finalement terminé en hausse mercredi, poussée par des données décevantes sur l'emploi américain qui laissent présager une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed).

Le Dow Jones a avancé de 0,86%, l'indice Nasdaq a pris 0,17% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,30%.

"Le marché se montre de nouveau optimiste concernant la perspective d'une baisse des taux de la Fed avant la fin de l'année", remarque auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Selon le rapport d'ADP/Stanford Lab publié mercredi, le secteur privé a détruit 32.000 emplois en novembre aux Etats-Unis, là où les analystes s'attendaient à la création de 10.000 emplois, selon le consensus compilé par Bloomberg.

La faiblesse de l'indicateur ADP est de nature à conforter les marchés dans l'idée que la banque centrale américaine abaissera ses taux pour la troisième fois consécutive, à l'issue de sa réunion des 9 et 10 décembre.

Une politique d'assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises, d'où l'enthousiasme de la place new-yorkaise.

"Ce que les marchés redoutent le plus, c'est une récession", et si la Fed continue de baisser ses taux, "cela contribuera grandement à éviter ce risque potentiel", note M. Stovall.

L'institution dispose d'un double mandat: elle doit veiller à ce que le marché de l'emploi reste dynamique mais aussi maintenir l'inflation proche de 2% sur le long terme.

Le marché attend désormais l'indice des prix PCE pour le mois de septembre qui sera publié vendredi, retardé à cause de la longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis.

Les investisseurs "l'examineront, et ce n'est que si quelque chose sort vraiment de l'ordinaire qu'ils réagiront", estime Sam Stovall.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait vers 21H10 GMT à 4,06%, contre 4,09% à la clôture mardi.

A la cote, le secteur de l'énergie a tiré son épingle du jeu, à l'instar d'Exxon Mobil (+2,12%), ConocoPhillips (+2,81%) ou EOG Resources (+2,24%).

Le président Donald Trump a annoncé mercredi un allègement de la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules, qui avait été renforcée par son prédécesseur, et affirmé que cela baisserait leur prix d'achat.

La chaîne américaine de grands magasins Macy's a perdu du terrain (-1,10% à 22,46 dollars) malgré des performances financières trimestrielles au-dessus des attentes et une révision à la hausse de ses prévisions annuelles.

La marque d'habillement American Eagle Outfitters a été propulsée (+15,17% à 3,99 dollars), grâce à des ventes en hausse au troisième trimestre de son exercice fiscal.

Le spécialiste des jeans s'est récemment retrouvé au cœur d'une polémique après une campagne publicitaire que certains internautes ont accusé de promouvoir des idéaux de suprématie blanche.

Après une ouverture dans le rouge, le titre du spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike s'est finalement relevé (+1,57% à 524,64 dollars) malgré des résultats trimestriels très légèrement supérieurs aux attentes du marché.

Nasdaq

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
23,990 USD NYSE +15,06%
CONOCOPHILLIPS
91,800 USD NYSE +2,79%
EXXON MOBIL
117,825 USD NYSE +2,12%
MACY'S
22,460 USD NYSE -1,06%
S&P GLOBAL
500,260 USD NYSE +1,85%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est accueilli à l'aéroport de Heathrow, à l'ouest de Londres, par le prince William et son épouse Kate, le 3 décembre 2025 ( POOL / Jeff Spicer )
    Accueil royal au Royaume-Uni du président allemand
    information fournie par AFP 03.12.2025 23:33 

    le roi Charles III a offert mercredi un somptueux banquet à Frank-Walter Steinmeier, qui effectue la première visite d'Etat d'un président allemand au Royaume-Uni en 27 ans, l'occasion pour les deux dirigeants de se féliciter des liens profonds unissant leurs pays. ... Lire la suite

  • La rencontre russo-américaine à Moscou a été "relativement bonne", dit Trump
    La rencontre russo-américaine à Moscou a été "relativement bonne", dit Trump
    information fournie par Reuters 03.12.2025 23:32 

    Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que la rencontre entre les délégations russe et américaine à Moscou mardi a été "relativement bonne". Les Russes veulent "très fortement" conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré ... Lire la suite

  • Wall Street termine en hausse, optimiste quant à une baisse des taux
    Wall Street termine en hausse, optimiste quant à une baisse des taux
    information fournie par Reuters 03.12.2025 23:31 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, une série de données économiques rendant les investisseurs optimistes quant à une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. L'indice Dow Jones a gagné ... Lire la suite

  • Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, entouré notamment de responsables du secteur automobile américain, le 3 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump supprime des restrictions de Biden sur la consommation des véhicules
    information fournie par AFP 03.12.2025 22:40 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi un allègement de la réglementation sur la consommation et les émissions des véhicules, arguant que cela baisserait leur prix d'achat mais des critiques anticipent une hausse des factures à la pompe et l'accélération ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank