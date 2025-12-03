Trump a rencontré le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, au sujet des contrôles à l'exportation, selon une source

(Ajout de détails sur la législation) par Jeff Mason et Stephen Nellis

Le président américain Donald Trump a rencontré mercredi le directeur général du géant des puces Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, pour discuter des contrôles à l'exportation, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Huang était dans la capitale américaine pour rencontrer des législateurs, auxquels il a dit que les réglementations américaines, État par État, ralentiraient le développement de l'intelligence artificielle, a-t-il déclaré à CNBC.

Nvidia s'est également opposée à une proposition de loi distincte qui l'aurait obligée à proposer ses puces à des clients américains avant d'obtenir des licences pour vendre ces puces à des "pays préoccupants". Nvidia avait fait valoir que le projet de loi limiterait la concurrence mondiale sur les marchés de l'intelligence artificielle.

Plus tôt dans la journée, le podcasteur Joe Rogan a publié une interview de près de trois heures avec Huang, dans laquelle le directeur général de l'entreprise la plus précieuse au monde a fait l'éloge de Trump et a déclaré qu'il était en contact régulier avec des représentants de l'administration.

"Chaque fois que j'ai appelé, si j'avais besoin de quelque chose, si je voulais exprimer ce que j'avais sur le cœur, faire part de mes préoccupations, ils étaient toujours disponibles", a déclaré Huang dans le podcast.

Huang a également déclaré à Rogan que, bien qu'il était dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de développer l'IA avant les autres pays, il n'y aura peut-être pas de point d'inflexion évident à partir duquel un seul pays gagnera la course.

" Je pense que ce sera probablement beaucoup plus progressif que nous ne le pensons", a déclaré Huang. "Il ne s'agira pas d'un moment précis. Ce ne sera pas comme si quelqu'un était arrivé et que personne d'autre ne l'avait fait... Je pense qu'il s'agira de choses qui s'amélioreront de plus en plus, comme le fait la technologie

Huang doit également s'exprimer plus tard dans la journée de mercredi à Washington, lors d'un événement organisé par le Centre d'études stratégiques et internationales (Center for Strategic and International Studies), un groupe de réflexion.