La production industrielle britannique rebondit en octobre
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 10:00

La production industrielle britannique a grimpé de 1,1% en octobre par rapport au mois précédent, après avoir chuté de 2% en septembre, selon les données de l'Office national de statistiques (ONS).

Cette hausse résulte d'une vigueur des quatre principaux secteurs que sont la fabrication ( 0,5%), l'exploitation minière et carrière ( 4,3%), l'électricité et gaz ( 2,1%) et l'approvisionnement en eau et égouts ( 1,5%).

Toujours en octobre, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 0,8 milliard de livres sterling par rapport à septembre, à 19,9 milliards, les exportations ( 5,2%) ayant davantage progressé que les importations ( 1,5%).

