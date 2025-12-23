 Aller au contenu principal
La production industrielle augmente un peu en novembre
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 15:23

Après une augmentation confirmée de 0,1% en rythme séquentiel en septembre et une baisse de 0,1% en octobre, la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,2% en novembre, selon la Réserve fédérale.

La production manufacturière proprement dite est restée stable en novembre après un recul de 0,4% en octobre, tandis que les productions minière et des utilities ont globalement enregistré des gains sur les deux mois.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,1 point à 76% en novembre, un niveau toutefois inférieur de 3,5 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).

