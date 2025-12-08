 Aller au contenu principal
La production industrielle allemande augmente en octobre
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 09:15

La production industrielle allemande en volume a augmenté de 1,8% en octobre 2025 par rapport au mois précédent, après une hausse de 1,1% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,3%), selon Destatis.

"Cependant, cela n'a fait que compenser la baisse significative de l'été", tempère Commerzbank, pour qui "la situation reste donc inchangée : après plusieurs années de déclin, le secteur semble s'être stabilisé, mais il n'y a pas encore de signes de reprise".

En excluant l'énergie et la construction, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 1,5% en octobre, tirée par les biens d'équipement et de consommation ( 2,1%) davantage que par les biens intermédiaires ( 0,6%).

