La production industrielle allemande augmente en octobre
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 09:15
"Cependant, cela n'a fait que compenser la baisse significative de l'été", tempère Commerzbank, pour qui "la situation reste donc inchangée : après plusieurs années de déclin, le secteur semble s'être stabilisé, mais il n'y a pas encore de signes de reprise".
En excluant l'énergie et la construction, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 1,5% en octobre, tirée par les biens d'équipement et de consommation ( 2,1%) davantage que par les biens intermédiaires ( 0,6%).
