La production du champ pétrolier de Tengiz, au Kazakhstan, est entièrement rétablie après les interruptions de janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, citation)

Le plus grand champ pétrolier du Kazakhstan, Tengiz, a retrouvé sa pleine production après les perturbations de l'alimentation électrique survenues au début de l'année, a déclaré le directeur général de Tengizchevroil, William Lacobie, aux législateurs mardi.

M. Lacobie a déclaré que la production avait été entièrement rétablie "malgré les récentes difficultés rencontrées par le système d'alimentation électrique sur le site de production de TCO".

Tengiz est le plus grand gisement du Kazakhstan, un pays qui produit 2 % de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole brut, lequel est principalement exporté via le Caspian Pipeline Consortium vers le port russe de Novorossiysk.

Le champ a été mis hors service en janvier après que des pannes d'électricité ont été signalées sur le site, près de la mer Caspienne, à l'extrême ouest du Kazakhstan.