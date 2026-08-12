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La production de cellules de batterie va reprendre dans l'usine de l'Ohio pour les véhicules électriques de GM
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 22:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

Une usine détenue conjointement par General Motors GM.N et LG Energy Solution 373220.KS , située dans le nord-est de l’Ohio, devrait reprendre la production de cellules de batterie la semaine prochaine après sept mois d’arrêt.

Lundi, la majorité des salariés licenciés reprendront la fabrication de batteries dans l’usine de la coentreprise Ultium Cells, a déclaré Tom Gallagher, vice-président des opérations chez Ultium, lors d’un entretien.

Au total, 1.400 personnes travailleront sur le site.

L'entreprise avait cessé la production de cellules de batterie sur ce site en janvier en raison d'une baisse de la demande des consommateurs pour les véhicules électriques.

* L'autre usine de la coentreprise GM-LG, située dans le Tennessee, fabrique désormais des batteries pour systèmes de stockage d'énergie au lieu de batteries pour véhicules électriques.

* En début de semaine, le fabricant de batteries Samsung SDI a racheté la participation de GM dans la coentreprise que les deux sociétés avaient créée pour produire des cellules de batterie pour véhicules électriques dans une usine en cours de construction dans l’Indiana.

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