La production de brut des Émirats arabes unis chute de plus de moitié, la fermeture d'Ormuz forçant des arrêts de production

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* La perturbation d'Ormuz perturbe les marchés de l'énergie

* L'entreprise publique ADNOC ferme temporairement des puits, selon certaines sources

* Les fermetures affectent à la fois les opérations onshore et offshore, selon les sources

(Mise à jour pour ajouter une étiquette EXCLUSIF) par Yousef Saba et Florence Tan

La production quotidienne de pétrole des Émirats arabes unis a diminué de plus de la moitié en raison du conflit iranien et de la fermeture effective du détroit d'Ormuz qui a contraint ADNOC, le géant pétrolier national, à procéder à des arrêts de production généralisés, ont déclaré deux sources à Reuters.

L'arrêt de la navigation commerciale à travers ce point d'étranglement maritime critique, qui est normalement utilisé pour transporter environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole, a provoqué des perturbations massives sur les marchés mondiaux de l'énergie .

Plus tôt dans la journée de lundi, ADNOC a interrompu les opérations de chargement de pétrole dans le port de Fujairah aux Émirats arabes unis, une importante plateforme de soutage et de stockage de pétrole, en raison d'une attaque de drone. Les opérations venaient de reprendre dimanche après une autre attaque au cours du week-end.

Les Émirats arabes unis ont produit un peu moins de 3,4 millions de barils par jour en janvier, soit plus de 3 % de la demande mondiale, selon des sources secondaires communiquées à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dont les Émirats arabes unis sont le troisième producteur.

ARRÊT GÉNÉRALISÉ DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE AU MOYEN-ORIENT

Les deux personnes au fait de la situation ont déclaré que les fermetures temporaires de puits affectaient à la fois la production onshore et offshore. Elles ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère sensible de l'affaire.

ADNOC a déclaré qu'elle réduisait sa production offshore, et des sources ont indiqué que toute la production offshore était désormais arrêtée.

Avant la guerre, ADNOC exportait un peu plus d'un million de bpj de brut Upper Zakum, un peu moins de 700 000 bpj de Das Blend et environ 230 000 bpj du champ Umm Lulu, selon les données de Kpler sur la production offshore.

Les exportations de brut Murban onshore ont bondi à environ 1,5 million de bpj en février, contre 1,135 million de bpj en janvier, selon les données de Kpler.

L'Arabie saoudite, premier producteur de l'OPEP, a réduit sa production d'environ 20 %, selon Reuters. L'Irak, deuxième membre de l'OPEP, a réduit sa production d'environ 70 %. Selon les estimations des analystes, la réduction totale de la production de pétrole au Moyen-Orient s'élève désormais à 7 à 10 millions de bpj, soit 7 à 10 % de la demande mondiale.