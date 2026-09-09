La prise de Tylenol pendant la grossesse pourrait être associée à des modifications de l'utérus et des ovaires chez les filles

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* Un volume ovarien et utérin plus faible ainsi qu'un nombre réduit de follicules ovariens ont été observés chez les bébés exposés in utero à l'acétaminophène, le principal composant du Tylenol

* L'exposition in utero à l'acétaminophène, également appelé paracétamol, avait déjà été associée à des modifications des organes reproducteurs dans des études menées sur des animaux

* Un suivi à long terme est nécessaire pour déterminer si ces modifications potentielles ont une incidence sur les résultats reproductifs ultérieurs

* Les études observationnelles ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet

(Mises à jour indiquant que le principe actif du Tylenol a été utilisé; ajout d’un commentaire de Kenvue et de ses actions aux paragraphes 4 et 5; liens vers les études aux paragraphes 10 et 19)

par Nancy Lapid

Le développement des organes reproducteurs féminins pourrait être affecté par la prise, pendant la grossesse, de Tylenol ou de ses génériques par la mère, selon des chercheurs qui soulignent que leur étude ne prouve pas que cet analgésique soit en cause et n’indique aucun effet sur la fertilité future.

Pour déterminer si les différences observées dans l’étude danoise portant sur des nourrissons ont des implications sur la fertilité plus tard dans la vie et sur l’âge de la ménopause, un suivi à long terme sera nécessaire, a déclaré dans un communiqué la responsable de l’étude, Margit Bistrup Fischer, de l’hôpital Rigshospitalet de Copenhague.

Les femmes ayant pris ce médicament pendant leur grossesse — généralement commercialisé sous le nom générique de paracétamol en Europe — ne doivent pas s’alarmer de ces résultats, a ajouté Fischer. La version générique du Tylenol vendue aux États-Unis est l’acétaminophène.

Kenvue KVUE.N , propriétaire de la marque Tylenol, a conseillé dans un communiqué envoyé par e-mail aux femmes enceintes ou allaitantes de consulter un professionnel de santé avant de prendre de l'acétaminophène, qu’elle présente comme l’analgésique le plus étudié et le plus sûr pendant la grossesse.

Elle a souligné que l’étude présentait des limites méthodologiques et ne permettait pas d’établir un lien de causalité entre le médicament et le développement reproductif postnatal. L’action Kenvue a chuté de plus de 3 %.

L’équipe de Fischer a étudié 302 fillettes âgées de 3 mois dont la consommation par la mère d’une forme ou d’une autre de ce médicament avait été suivie pendant la grossesse. Les participantes n’ont pas précisé le fabricant du produit qu’elles avaient utilisé.

Quatre-vingt-douze de ces nourrissons ont été exposés pour la première fois à cet analgésique in utero avant la 17e semaine de grossesse, 67 l’ont été après la 17e semaine, et 143 sont nés de mères n’ayant pas pris ce médicament.

L’exposition au paracétamol ou aux versions de marque vendues au Danemark a été évaluée à partir de questionnaires et d’échantillons d’urine fournis par les femmes à intervalles réguliers. Les mères en prenaient des quantités relativement faibles, et aucune n’a dépassé la dose quotidienne maximale recommandée de 4.000 milligrammes. La plupart le prenaient pour soulager des maux de tête ou des douleurs musculo-squelettiques.

En moyenne, les nourrissons exposés in utero présentaient des ovaires plus petits, un nombre réduit de follicules ovariens (structures contenant des ovules immatures), un utérus plus petit et des taux d’hormones reproductives plus faibles, ont rapporté mercredi les chercheurs dans la revue *Human Reproduction Open* .

La fonction reproductive et la fenêtre de fertilité d’une femme se définissent alors qu’elle est encore dans l’utérus, ont expliqué les chercheurs, et les filles naissent avec tous les ovules qu’elles auront au cours de leur vie.

Des études animales ont suggéré que l’exposition fœtale à ce médicament, le plus couramment utilisé pendant la grossesse, pourrait affecter la réserve ovarienne et, par la suite, la fonction reproductive, mais personne n’avait rapporté de résultats similaires chez l’être humain jusqu’à présent.

Le président américain Donald Trump a établi un lien entre la prise de Tylenol pendant la grossesse et l’autisme, une affirmation qui a été largement réfutée par la communauté médicale et les principales organisations de santé, qui la jugent dépourvue de fondement scientifique.

ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LES OVARIES ET L’UTÉRUS

Les chercheurs ont constaté que les fillettes âgées de 3 mois participant à l’étude et ayant été exposées au médicament in utero présentaient, en moyenne, un volume ovarien réduit de 40 %, un volume utérin réduit de 13 % et 23 % de follicules ovariens en moins.

Les bébés exposés au début de la grossesse – avant la 17e semaine – présentaient également un taux moyen plus faible d’hormone anti-müllérienne, un indicateur de la quantité et de la qualité des ovules dans les ovaires.

Les chercheurs ont également examiné un autre groupe de 1.210 filles suivies de la petite enfance à l’adolescence et dont les mères avaient déclaré avoir pris du paracétamol pendant leur grossesse. Dans ce groupe, l’exposition fœtale était associée à un utérus plus petit à la puberté et à des ovaires plus petits à l’adolescence.

Cette étude ne permet pas de prédire les conséquences pour une femme ou un enfant en particulier, a précisé Fischer, soulignant que de nombreuses femmes ayant pris ce médicament pendant leur grossesse avaient des filles dont les mesures ovariennes étaient similaires à celles des filles nées de femmes n’ayant pas pris ce médicament.

Les recommandations actuelles continuent de considérer le paracétamol ou l’acétaminophène comme un traitement sûr contre la douleur et la fièvre pendant la grossesse. Une forte fièvre ou une douleur intense non traitées peuvent elles-mêmes présenter des risques pour la mère et le fœtus, a précisé le Dr Fischer.

Dans un commentaire accompagnant l’article , le Dr Christian De Geyter, spécialiste en médecine reproductive à l’hôpital universitaire de Bâle, en Suisse, a déclaré que les conclusions des chercheurs concordaient bien avec les données issues de la recherche animale.

Le suivi des filles ayant été exposées in utero à cet analgésique et antipyrétique largement utilisé devrait se prolonger jusqu’à la ménopause, a-t-il déclaré, ajoutant que les recommandations concernant son utilisation pendant la grossesse devraient être réexaminées.