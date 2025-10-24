 Aller au contenu principal
La prime de l'aluminium au Japon pour le T4 est fixée à 86 dollars la tonne, en baisse de 20 % par rapport au T3 -sources
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La prime pour les livraisons d'aluminium aux acheteurs japonais pour la période d'octobre à décembre a été fixée à 86 dollars par tonne métrique, soit une baisse de 20 % par rapport au trimestre précédent, ce qui reflète la faiblesse de la demande, ont déclaré cinq sources directement impliquées dans les négociations sur les prix.

Ce chiffre est inférieur aux 108 dollars par tonne payés au cours du trimestre juillet-septembre et marque une troisième baisse trimestrielle. Il est également inférieur aux offres initiales de 98 à 103 dollars par tonne faites par les producteurs.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de métal léger et les primes PREM-ALUM-JP pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant CMAL0 de la Bourse des métaux de Londres (LME) constituent la référence pour la région.

