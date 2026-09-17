La prévision de Goldman Sachs concernant une hausse des taux en octobre met en évidence les risques liés à un nouveau resserrement monétaire de la Fed

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* La Fed relève ses taux pour la première fois depuis 2023

* Goldman Sachs prévoit une hausse des taux de la Fed en octobre

* Les marchés anticipent une probabilité de 53 % d'une hausse en octobre et de 89 % en décembre

(Mise à jour avec contexte)

par Rashika Singh

Goldman Sachs s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine relève à nouveau ses taux d'intérêt en octobre, après que les décideurs ont laissé entendre qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour ramener l'inflation à son objectif, suite à la première hausse des tauxde la banque centrale en trois ans .

La société de courtage prévoit une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en octobre, après que la banque centrale a relevé mercredi ses taux d’un quart de point, les portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %.

Cette prévision marque un revirement par rapport aux anticipations précédentes de Goldman Sachs, qui tablait sur une seule hausse des taux de la Fed cette année, soulignant à quel point la réunion de mercredi a incité les investisseurs et les économistes à réévaluer les perspectives concernant les taux d'intérêt américains.

Les projections de la Fed laissaient entrevoir un nouveau resserrement monétaire, une majorité de 16 contre 2 parmi les responsables s'attendant à au moins une hausse supplémentaire cette année et quatre décideurs prévoient deux hausses supplémentaires.

Morgan Stanley et l’australien Macquarie ont également ajouté une hausse des taux en mars 2027 à leurs prévisions existantes, qui tablaient sur une hausse en décembre.

Goldman a indiqué que les responsables politiques privilégiaient de plus en plus un retour plus rapide de l’inflation vers l’objectif de 2 % de la Fed, faisant d’octobre le moment le plus probable pour la prochaine décision. Les analystes ont déduit des messages de la Fed que les responsables pourraient privilégier des hausses consécutives des taux plutôt qu’une approche plus progressive.

Ce revirement intervient alors que les marchés s’orientent de plus en plus vers des perspectives de taux d’intérêt “plus élevés plus longtemps”. Les cours du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril, renforçant les craintes que les pressions inflationnistes ne persistent, tandis que les données économiques récentes ont mis en évidence une résilience continue de la croissance.

Les prévisions révisées de Goldman s’alignent ainsi sur celles d’un nombre croissant de sociétés de courtage qui s’attendent à un nouveau resserrement monétaire de la part de la Fed. Bank of America Global Research affiche les perspectives les plus “hawkish” , prévoyant des hausses de taux en octobre et en décembre.

Les marchés financiers se sont rapprochés de cette vision après la décision de la Fed, les traders évaluant à environ53 % la probabilité d’une hausse des taux en octobre età 81 % celle d’une hausse en décembre, selon les données du CME FedWatch.

Les marchés suivront également de près les décisions de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, attendues plus tard dans la journée, et de la Banque du Japon vendredi, afin d’en savoir plus sur les perspectives mondiales en matière de taux d’intérêt.