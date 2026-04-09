La pression sur BP augmente alors que le groupe des fonds de pension britanniques se joint au chœur des votes dissidents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* LAPFF, LGIM, Glass Lewis, soutiennent le vote contre le président de BP, Manifold

* Les membres du LAPFF représentent environ 1,3 % des actions de BP; ensemble, ils constitueraient le cinquième propriétaire le plus important

* Blocage de la résolution sur le climat, retrait de certains rapports sur le climat en point de mire

(Ajoute le commentaire de BP au paragraphe 8, la participation du LAPFF au paragraphe 4, points à puce) par Shadia Nasralla

Les actionnaires de BP BP.L devraient voter contre son président Albert Manifold et d'autres résolutions soutenues par le conseil d'administration, a déclaré jeudi un organisme de fonds de pension britannique.

La recommandation du Local Authority Pension Fund Forum a accru la pression sur la major pétrolière après que d'influents conseillers en procuration Glass Lewis et ISS, ainsi que LGIM, l'un des dix principaux actionnaires de BP, ont également soutenu des votes contraires aux souhaits de BP.

Les conseillers tels que Glass Lewis et ISS sont à l'origine d'une grande partie des votes des actionnaires et font rarement pression pour que l'on vote contre le conseil d'administration d'une entreprise.

Le LAPFF, dont l'ensemble des membres équivaudrait à l'un des cinq principaux actionnaires de BP selon les données du LSEG, a déclaré que sa recommandation découlait de préoccupations relatives à la "transparence et à la solidité de la gouvernance".

BP a exclu de l'assemblée générale annuelle du 23 avril une résolution déposée par le groupe militant pour le climat Follow This, a demandé l'autorisation d'organiser des assemblées générales annuelles uniquement en ligne et a retiré deux résolutions antérieures exigeant des rapports sur le climat spécifiques à l'entreprise.

Le LAPFF, qui déclare représenter des fonds dont les actifs s'élèvent à plus de 425 milliards de livres (569 milliards de dollars) et qui détiennent environ 1,34 % des actions de BP, s'oppose à toutes ces mesures.

La résolution "Follow This" demandait à BP de divulguer les résultats de sa stratégie dans des scénarios de baisse de la demande de pétrole et de gaz. BP a déclaré que la résolution n'était pas valable et qu'elle serait inefficace si elle était adoptée lors de son assemblée générale.

Se référant à son plan de retrait des deux résolutions sur le climat, un porte-parole de BP a déclaré que la major pétrolière avait eu des échanges approfondis avec ses principaux investisseurs et qu'elle se concentrait sur la construction d'une entreprise de plus grande valeur. "C'est la raison pour laquelle nous faisons ces recommandations, afin de fournir des informations transparentes et standardisées qui permettent des comparaisons claires entre les entreprises", a déclaré le porte-parole.

Les actionnaires ont approuvé les deux résolutions à la quasi-unanimité en 2025 et 2019. BP aurait besoin d'un soutien de 75 % pour les retirer.

LAPFF a également déclaré qu'elle irait à l'encontre de la recommandation de BP et soutiendrait une résolution d'actionnaire déposée par le groupe climatique ACCR demandant à la major pétrolière de publier davantage d'informations montrant que le transfert des dépenses des projets à faible émission de carbone vers le pétrole et le gaz renforcera la valeur actionnariale.

Ce désaccord intervient juste après un changement de direction chez BP . La nouvelle directrice générale Meg O'Neill, la quatrième depuis 2023 et la première personne recrutée à l'extérieur de BP depuis plus d'un siècle, a pris ses fonctions début avril, rejoignant le nouveau président Albert Manifold, qui a pris ses fonctions en octobre.

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