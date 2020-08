Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La pression monte sur Minsk, le Kremlin prêt à une aide militaire Reuters • 16/08/2020 à 16:15









* Loukachenko rejette les allégations d'élection truquée * Le président biélorusse écarte toute nouvelle élection * Minsk prêt à engager des réformes * La Lituanie dément être une menace militaire (Actualisé avec réaction de l'OTAN) MINSK, 16 août (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko se trouve dimanche une nouvelle fois sous pression alors que des manifestations de protestation doivent converger dans la capitale du pays Minsk une semaine après l'élection présidentielle contestée. Alexandre Loukachenko, à la tête de la Biélorussie depuis 26 ans, fait face à une vague de manifestations depuis une semaine et refuse d'organiser un nouveau scrutin. Le dirigeant de 65, qui s'est une nouvelle fois entretenu dimanche avec son homologue russe Vladimir Poutine, a écarté tout trucage de l'élection présidentielle et rejeté une nouvelle fois la tenue d'une nouvelle élection comme le réclament, affirme-t-il, la Pologne, la Lettonie, l'Ukraine et la Lituanie. Il s'est dit en revanche prêt à lancer des réformes si les Biélorusses le demandent. Selon le président biélorusse, l'OTAN avait renforcé sa présence militaire sur la frontière ouest du pays. Le ministre lituanien de la Défense Raimundas Karoblis a déclaré que la Lituanie ne représentait aucune menace pour la Biélorussie, assurant réaliser des exercices militaires internationaux conformément à des plans de long terme. L'OTAN a de son côté démenti tout renforcement de sa présence militaire à proximité de la Biélorussie. Le Kremlin a dit au président biélorusse que la Russie était prête à aider le pays dans le cadre de leur pacte militaire en cas de besoin. APPEL DU PAPE AU RESPECT DE LA LIBERTÉ Alexandre Loukachenko avait déjà déclaré samedi avoir reçu le soutien du président russe Vladimir Poutine pour une aide militaire. La chef de file de l'opposition, Svetlana Tikhanoskaïa, a appelé vendredi depuis la Lituanie, où elle est réfugiée, à une grande "Marche pour la liberté" à Minsk. Une manifestation de partisans d'Alexandre Loukachenko est aussi prévue dimanche, faisant craindre de possibles affrontements. Minsk a tenu les opposants responsables des violences dans les rues. Le pape François a appelé dimanche au respect aux droits et à la justice en Biélorussie, ajoutant suivre de près la situation. Les Etats-Unis ont indiqué samedi être en contact avec l'Union européenne (UE) sur la situation en Biélorussie. L'UE se prépare à imposer de nouvelles sanctions à la Biélorussie en réponse à une violente répression des manifestations. (Andrei Makhovsky, avec Vladimir Soldatkin et Anastasia Teterevleva à Moscou, version française Matthieu Protard)

