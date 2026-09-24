La pression liée aux retraits sur le fonds de crédit phare d'Ares s'atténue à mesure que le secteur ralentit

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(Ajout de précisions à plusieurs endroits)

Les demandes de rachat auprès du fonds phare de crédit privé d’Ares Management ARES.N ont légèrement diminué lors de son offre publique de rachat du troisième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi, reflétant un ralentissement plus général des rachats dans l’ensemble du secteur.

Au troisième trimestre, les investisseurs ont cherché à racheter 13,1 % des parts de l’Ares Strategic Income Fund (ASIF), un fonds de 22,7 milliards de dollars, contre 14,4 % au trimestre précédent. Le fonds a limité les retraits à 5 % des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

Les pressions de rachat pesant sur les principaux fonds de crédit privés non cotés ont commencé à s’atténuer, les gestionnaires d’actifs traitant les arriérés de demandes de retrait et le moral des investisseurs se redressant après les récentes turbulences.

Ces derniers mois, les particuliers fortunés ont retiré leurs capitaux des fonds de crédit privés non cotés, inquiets quant aux critères d’octroi de crédit et se demandant si les entreprises de logiciels, qui ont largement emprunté auprès de prêteurs directs, résisteront aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

L'action Ares, qui reculait d'environ 1 % avant l'ouverture de la séance, a perdu environ 25 % depuis le début de l'année 2026, à la dernière clôture.

Au début du mois, BlackRock BLK.N et Apollo Global Management APO.N ont également signalé une baisse des demandes de rachat au sein de leurs fonds de crédit privés.

La plupart des fonds de crédit privés non cotés ont appliqué cette année la limite habituelle de 5 % sur les rachats, ce qui a maintenu les demandes de retrait à un niveau élevé, les investisseurs soumettant à nouveau leurs demandes non satisfaites lors des offres publiques de rachat suivantes.

“Un investisseur ayant initialement soumis une demande de rachat au premier trimestre 2026 et ayant continué à soumettre à nouveau toute partie non satisfaite de cette demande au cours des deuxième et troisième trimestres devrait avoir reçu près de 80 % du capital initialement demandé”, a indiqué le fonds Ares.

Une grande partie de la pression sur les rachats provenait d’investisseurs soumettant des demandes répétées, a noté le document, ajoutant que les nouvelles demandes de retrait représentaient 3 % de la valeur nette d’inventaire du fonds.

Les données relatives à un important véhicule géré par Blue Owl OWL.N devraient être publiées dans les semaines à venir.