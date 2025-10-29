La Présidente mexicaine Sheinbaum n'est pas d'accord avec la révocation par les États-Unis de 13 lignes aériennes mexicaines

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La Présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré mercredi qu'elle n'était pas d'accord avec la décision des États-Unis de révoquer l'approbation de 13 lignes aériennes mexicaines vers les États-Unis et l'annulation des vols combinés de passagers et de fret de l'aéroport international Felipe Angeles de Mexico.

Mme Sheinbaum demandera une réunion entre le ministre mexicain des affaires étrangères et le secrétaire d'État américain afin d'examiner les raisons de ces actions unilatérales, a-t-elle déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne, ajoutant qu'elle pensait qu'il était possible de parvenir à un accord.

Mardi, le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que le Mexique avait "illégalement annulé et gelé des vols de transporteurs américains pendant trois ans, sans conséquences".

Le ministère des transports a déclaré que le Mexique ne respectait pas l'accord bilatéral sur l'aviation depuis 2022, date à laquelle il a supprimé les créneaux horaires des transporteurs de passagers américains et a forcé les transporteurs américains de fret à délocaliser leurs activités.

Mme Sheinbaum a ajouté qu'elle rencontrerait les compagnies aériennes mexicaines vendredi pour connaître leur point de vue sur la question.