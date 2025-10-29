La Présidente mexicaine Sheinbaum n'est pas d'accord avec la décision des États-Unis de révoquer 13 lignes aériennes mexicaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Présidente Claudia Sheinbaum a déclaré mercredi qu'elle n'était pas d'accord avec la décision des États-Unis de révoquer l'approbation de 13 lignes aériennes mexicaines vers les États-Unis et l'annulation de vols combinés de passagers et de fret.

Mme Sheinbaum a indiqué qu'elle demanderait une réunion entre le ministre mexicain des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain afin de réexaminer les motifs de ces actions unilatérales, ajoutant qu'elle pensait qu'il était possible de parvenir à un accord.