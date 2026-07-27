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La présidente du NTSB exhorte le Congrès à adopter une loi sur la sécurité aérienne
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 20:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails supplémentaires, d'un commentaire de la FAA et de contexte dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

La présidente du Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a exhorté lundi le Congrès à mettre fin à une impasse qui dure depuis des mois concernant des mesures concurrentes en matière de sécurité aérienne et à approuver des réformes importantes.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que le Bureau avait “fourni une feuille de route claire pour améliorer la sécurité aérienne et réduire le risque d’une nouvelle collision catastrophique en vol. Il est désormais temps de passer à l’action, comme cela avait été promis il y a plusieurs mois”.

En avril, la Chambre des représentants des États-Unis a voté par 396 voix contre 10 l’adoption d’un projet de loi de réforme en profondeur de la sécurité aérienne visant à donner suite à des dizaines de recommandations formulées à la suite d’une collision, survenue en janvier 2025, entre un avion régional d’American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l’armée américaine, qui avait fait 67 morts. Parallèlement, un projet de loi concurrent, connu sous le nom de “ROTOR Act”, avait été adopté à l’unanimité par le Sénat américain en décembre, mais il lui fallait une majorité des deux tiers à la Chambre pour être adopté selon la procédure d’urgence et il lui a manqué une voix.

Le NTSB a déclaré que l’ADS-B aurait permis d’éviter la collision de 2025 dans l’espace aérien très encombré près de la capitale fédérale.

En janvier, le NTSB a conclu que des défaillances systémiques de la FAA avaient conduit à cette collision, qui constitue la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis ⁠2001.

Le projet de loi de la Chambre des représentants impose l’installation de technologies de prévention des collisions sur tous les aéronefs militaires d’ici 2031, à l’exception des chasseurs, des bombardiers et des drones, et définit les exigences relatives à l’équipement des avions civils et des hélicoptères en technologies d’atténuation des collisions.

Des discussions sont en cours entre la Chambre des représentants et le Sénat afin de résoudre ces divergences.

Le directeur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA), Bryan Bedford, a déclaré à Reuters au début du mois qu’il avait apporté son assistance technique au Congrès concernant ces projets de loi.

“Il vaut mieux disposer plus rapidement d’une meilleure connaissance de la situation que d’attendre la solution parfaite, qui pourrait ne pas voir le jour avant six ou sept ans”, a déclaré M. Bedford, ajoutant que la FAA pourrait aller de l’avant avec l’ADS-B sans intervention du Congrès, mais qu’elle préférerait recevoir des orientations de la part des législateurs.

Le NTSB a conclu que l’accident de 2025 avait été causé par la décision de la FAA d’autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l’aéroport sans mesures de sécurité visant à les séparer des avions, ainsi que par son manquement à l’obligation d’examiner les données et de donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d’hélicoptères de l’aéroport.

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