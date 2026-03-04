La Présidente de la Fed, Beth Hammack, soutient la stabilité des taux d'intérêt et déclare au NYT qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact de la guerre contre l'Iran

La Présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact économique de la guerre contre l'Iran et a soutenu le maintien des taux d'intérêt pendant "une assez longue période", dans un entretien avec le New York Times publié mercredi.

"Il est important de s'assurer que nous maintenons notre politique à un niveau qui nous permet de ramener l'inflation à son niveau cible tout en équilibrant toute faiblesse potentielle du marché du travail", a-t-elle déclaré. Les responsables de la Réserve fédérale ont commencé mardi à faire le point sur l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, qui pourrait présenter des risques à court terme pour l'inflation et la croissance aux États-Unis, malgré la résistance relative de l'économie aux chocs des prix de l'énergie.

Mme Hammack a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation diminue progressivement au cours de l'été, mais reste supérieure à l'objectif fixé au-delà de la fin de l'année.

L'inflation étant trop élevée et le marché du travail relativement stable, la banque centrale devrait continuer à se concentrer sur l'élimination des pressions sur les prix, a déclaré Mme Hammack au journal.

"Si nous constatons une plus grande faiblesse sur le marché du travail, cela pourrait signifier que nous devons fournir plus d'accommodements. Si l'inflation ne se rapproche pas de son objectif comme je le prévois, cela pourrait signifier que nous devons restreindre davantage l'économie", a-t-elle déclaré.