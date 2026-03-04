La présidente de la Fed, Beth Hammack, estime qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact économique de la guerre en Iran, selon le NYT

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact économique de la guerre en Iran et a soutenu le maintien des taux d'intérêt pendant "un certain temps", dans un entretien avec le New York Times publié mercredi.

"Il est important de s'assurer que nous maintenons notre politique à un niveau qui nous permette de ramener l'inflation à son objectif tout en équilibrant toute faiblesse potentielle du marché du travail", a-t-elle déclaré.