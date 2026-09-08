La pondération de SpaceX dans l'indice devrait augmenter à mesure que davantage d'actions seront mises en vente

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* Le Nasdaq et le S&P 500 sont en légère baisse; le Dow Jones recule d'environ 1 %

* Le secteur de la santé est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,1 %

* Le dollar et l'or reculent; le bitcoin perd environ 1 %; le brut américain progresse de plus de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 4,79 %

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LE POIDS DE SPACEX DANS L'INDICE DEVRAIT AUGMENTER À MESURE QUE DAVANTAGE D'ACTIONS SERONT DISPONIBLES À LA NÉGOCIATION

L'influence de SpaceX SPCX.O sur l'indice Nasdaq-100 NDX pourrait encore s'accroître lors du prochain rééquilibrage de septembre, ce qui pourrait déclencher une demande de plusieurs milliards de la part des fonds qui suivent de près l'indice, selon les données de J.P. Morgan.

La société de courtage estime, en prenant le 31 août comme date de référence pour ses calculs, que la pondération de SpaceX dans cet indice à forte composante technologique pourrait augmenter de 1,51 % supplémentaire, la demande des fonds indiciels étant estimée à près de 84 millions d'actions, pour une valeur de plus de 12,4 milliards de dollars.

Mardi à l’aube, SpaceX représentait 1,25 % de l’indice, dont la capitalisation boursière s’élevait à un peu plus de 2 000 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au moment de son introduction en bourse record en juin, la société avait mis moins de 5 % de ses actions à disposition pour la négociation boursière, les restrictions de « blocage » des actions devant être levées de manière échelonnée.

À la clôture d’hier, environ 6,5 milliards d’actions étaient entièrement disponibles à la négociation, contre un total de plus de 13,57 milliards d’actions en circulation, selon les données compilées par LSEG.

Au total, les restrictions levées jusqu’au 8 décembre porteront le flottant de SpaceX, c’est-à-dire le nombre d’actions potentiellement négociables, à 40 % du capital de la société. Les 60 % restants, y compris la participation de Musk, resteront bloqués jusqu’à mi-2027.

SpaceX a été intégrée à l’indice Nasdaq-100 le 7 juillet, en vertu des nouvelles dispositions d'« entrée rapide » annoncées plus tôt cette année par le fournisseur de l’indice. Ce dernier procède à des rééquilibrages programmés en mars, juin et septembre, en plus de la recomposition complète prévue en décembre.

Les résultats du rééquilibrage de septembre de cet indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, qui suit les 100 plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq, devraient être publiés le 18 septembre.

(Shashwat Chauhan)

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