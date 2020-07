Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Pologne va se retirer du traité sur les violences aux femmes -ministre Reuters • 25/07/2020 à 16:58









VARSOVIE, 25 juillet (Reuters) - La Pologne allait sortir du traité européen sur les violences faites aux femmes, estimant que ce traité va à l'encontre des droits des parents en demandant aux écoles d'enseigner l'égalité homme-femme, a indiqué samedi le ministre polonais de la Justice. Zbigniew Ziobro a dit lors d'une conférence de presse que son ministère allait demander lundi au ministère des Familles d'entamer une procédure de retrait du traité connu sous le nom de Convention d'Istanbul. "Il contient des éléments de nature idéologique, que nous considérons comme nuisibles", a déclaré le ministre. Le parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir en Pologne, est proche de l'église catholique et promeut une politique social conservatrice. L'hostilité envers les droits des homosexuels a été l'un des principaux thèmes d'Andrzej Duda lors de sa campagne pour un second mandat présidentiel à la tête de la Pologne. Vendredi, des milliers de personnes, dont une majorité de femmes, ont manifesté à Varsovie et dans d'autres villes contre le projet de sortie du traité. "L'objectif est de légaliser les violences domestiques", a déclaré vendredi Magdalena Lempart, l'une des organisatrices de la manifestation à Varsovie. Certains manifestants portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: "PiS est l'enfer des femmes". (Agnieszka Barteczko et Anna Koper, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.