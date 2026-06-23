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La Pologne va ajouter un deuxième navire au terminal flottant de GNL de Gdańsk, a déclaré le Premier ministre
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Pologne va ajouter un deuxième navire de regazéification au terminal GNL flottant qu'elle construit actuellement à Gdańsk, compte tenu du vif intérêt manifesté par les transporteurs, a déclaré mardi le Premier ministre Donald Tusk.

"L'intérêt commercial pour ce terminal est suffisamment important pour que le projet ne nécessite pas de financement public", a déclaré Tusk.

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