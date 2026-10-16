La Pologne exhorte les entreprises du web à prendre des mesures contre les contenus violents après les agressions à l'arme blanche dans des établissements scolaires

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(Ajout d'un commentaire TikTok au paragraphe 7)

La Pologne a convoqué vendredi au ministère des Affaires numériques des entreprises du web, notamment Google GOOGL.O et Meta META.O , leur demandant de redoubler d’efforts pour endiguer la propagation de contenus violents à la suite d’une série d’agressions à l’arme blanche dans des établissements scolaires.

Des milliers de policiers ont été déployés dans les établissements scolaires cette semaine pour assurer la sécurité, après qu’une série de trois attaques en quatre jours a déclenché une vague de menaces en ligne qui a semé la peur parmi les élèves et les enseignants.

Varsovie affirme que la glorification de la violence dans certains recoins d’Internet, par exemple au sein de groupes voués à l’idéologie nazie ou idolâtrant des tueurs en série, a un effet néfaste sur les enfants et a exhorté les entreprises de réseaux sociaux à redoubler d’efforts pour empêcher la diffusion de contenus incitant à la violence ou contenant des menaces.

« Tous les citoyens polonais s’attendent à ce que … personne n’incite autrui à se suicider, qu’il n’y ait aucun contenu approuvant ou encourageant les menaces criminelles, et que les utilisateurs ne soient pas exposés à des situations telles que des meurtres, des atteintes physiques ou des mutilations », a déclaré le ministre des Affaires numériques, Krzysztof Gawkowski, lors d’une conférence de presse.

M. Gawkowski a indiqué qu’entre le 7 et le 12 octobre, la Pologne avait signalé aux entreprises du web 89 cas de contenus illégaux liés à ces attentats, et que dans deux tiers des cas, celles-ci n’avaient pris aucune mesure.

Des représentants de Google, Meta, TikTok, Discord et Telegram ont participé à la réunion. La plateforme X d’Elon Musk avait été invitée mais n’était pas présente, a précisé M. Gawkowski.

TikTok a déclaré collaborer activement avec les agences gouvernementales et les forces de l’ordre, et avoir donné suite à toutes les demandes reçues de la Pologne concernant des contenus récents.

Les autres entreprises du secteur de l’Internet n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement accélère l’adoption d’une législation visant à faciliter et à accélérer le retrait des contenus préjudiciables.

La dernière agression à l’arme blanche s’est produite samedi, lorsque trois personnes ont été blessées dans un établissement d’enseignement supérieur à Varsovie. Elle fait suite à une attaque survenue le 8 octobre à Leszczydol-Nowiny, au nord-est de la capitale, où un ancien élève de 15 ans, équipé d’une caméra fixée sur son casque, a tué un concierge d’école et blessé deux enseignants.

La veille, un jeune homme de 19 ans avait blessé 10 personnes , dont lui-même, dans un établissement scolaire d’Ostroleka.