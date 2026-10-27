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La Pologne devrait bientôt avoir des nouvelles concernant l'implantation d'un centre de maintenance des systèmes Patriot, a déclaré le Premier ministre
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 13:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Varsovie s'attend à ce qu'une annonce soit faite dès aujourd'hui concernant la création en Pologne d'un centre de maintenance pour les missiles intercepteurs Patriot fabriqués par Lockheed Martin LMT.N , a déclaré le Premier ministre Donald Tusk avant une séance du gouvernement.

« De nombreux indices laissent penser qu'à l'issue de la réunion du Conseil des ministres, nous apprendrons que la Pologne a été choisie comme partenaire pour ce projet, qui revêt une importance considérable du point de vue de la défense », a-t-il déclaré.

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