" La politique de Trump déterminera la direction du cours de l'or " (CEO du groupe AuCoffre.com)

(AOF) - Jean-François Faure est CEO du groupe AuCoffre.com, spécialiste de l'achat et de la vente d'or en ligne. Alors que le président américain doit être investi ce lundi, il estime que sa politique sera le principal déterminant du cours du métal précieux pour les prochains mois.

Jean-François Faure, vous êtes CEO du groupe AuCoffre.com, spécialiste de l'achat et de la vente d'or en ligne. Quel pourrait être selon vous l'évolution du cours de l'or en 2025 ?

Étant donné l'état des forces sous-jacentes, nous tablons a minima sur une stabilisation voire une hausse. L'or pourrait atteindre les 3000 dollars en 2025 mais rien n'est moins évident.

L'investiture de Donald Trump est prévue le 20 janvier : l'orientation du début de mandat sera-t-elle déterminante ?

La politique de Donald Trump devrait être le marqueur de la direction du cours de l'or. Certes les tensions géopolitiques pourraient retomber, aussi bien au Proche Orient qu'en Ukraine, mais on constate que Trump parle d'annexer le Groenland, et il est capable de le faire. Les réflexions un peu folles du nouveau maître de Washington sont de nature à créer des tensions. Il faudra notamment observer son attitude vis-à-vis de la Chine et de la Russie.

Une politique protectionniste des États-Unis pourrait-elle aussi soutenir le cours de l'or ?

Les droits de douane annoncés pourraient en effet créer de l'inflation aux États-Unis, et cette conjoncture serait porteuse pour le cours de l'or en dollars au second semestre 2025 - s'il y a mise en œuvre effective des droits de douane bien entendu. On constate que si l'or a récemment atteint un record en euros, il n'y a pas eu de record en dollars, car le dollar a tendance à se renforcer.

Cet effet inflationniste pourrait-il amener un maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé?

Les hausses de taux d'intérêt sont plutôt en défaveur du cours de l'or, et ce cours a été hésitant pendant quelques périodes en grande partie pour cela. Depuis septembre 2024, ce sont plutôt des baisses de taux qui se profilent, et quand l'argent rapporte moins, les investisseurs ont davantage tendance à miser sur l'or, même s'il ne propose pas de rendement, en raison de ses qualités anti-crise et anti-inflation. Ils sont moins hésitants à acheter de l'or pour constituer 5 à 15% de leur portefeuille, et cela vaut pour les particuliers aussi bien que pour les traders et les fonds.

Certains observateurs prévoient une dédollarisation en réaction à la politique de Trump. Partagez-vous ce sentiment ?

Il pourrait en effet y avoir une dédollarisation, un repli sur soi de plusieurs pays et des États-Unis d'abord : de nombreux États pourraient assumer une forme de défiance en vendant des bons du Trésor américain pour renforcer leurs réserves d'or. Le billet vert est toujours la première réserve de valeur, mais les volumes des réserves baissent, ce qui est porteur pour l'achat d'or auprès des banques centrales dans une logique de diversification des réserves de change. L'or est déjà aujourd'hui la deuxième réserve de change, derrière le dollar et devant l'euro.

Propos recueillis par Matthieu Richard-Molard