La politique américaine de pression maximale sur l'Iran est un échec - Macron

PARIS, 22 septembre (Reuters) - La politique américaine de pression maximale à l'égard de l'Iran est pour l'heure en échec, a déclaré mardi Emmanuel Macron, qui a également rejeté l'ambition de l'administration américaine de réactiver les sanctions internationales contre la république islamique. "La stratégie de la pression maximale, engagée depuis plusieurs années, n'a pas permis à ce stade de mettre fin aux activités déstabilisatrices de l'Iran, ni de nous assurer qu'il ne pourra pas se doter de l'arme nucléaire", a dit le président français lors de son intervention à distance devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'Etat a par ailleurs dénié aux Etats-Unis le droit de faire activer par les Nations unies le mécanisme de rétablissement des sanctions contre l'Iran prévu par l'accord de 2015. "Nous ne transigerons pas sur l'activation d'un mécanisme que les États-Unis, de leur propre chef, en sortant de l'accord, ne sont pas en situation d'activer", a-t-il dit. Les Etats-Unis, que Donald Trump a retirés en mai 2018 de l'accord de Vienne sur le programme nucléaire iranien, ont enclenché le mois dernier la procédure dite de "snapback", une disposition du Plan d'action global conjoint (JCPoA) qui prévoit le rétablissement automatique des sanctions dans un délai de 30 jours en cas de non respect des dispositions de l'accord. Ce compte à rebours, selon l'administration américaine, a expiré dimanche dernier à 00h00 GMT, mais les Etats qui restent parties prenantes de l'accord réfutent cette lecture américaine du JCPoA. "Ce serait porter atteinte à l'unité du Conseil de sécurité, à l'intégrité de ses décisions, et ce serait prendre le risque d'aggraver encore les tensions dans la région", a estimé Emmanuel Macron. Le président français a cependant réitéré son appel à "compléter" l'accord de 2015 "dans le temps", pour garantir que l'Iran n'obtiendra jamais l'arme nucléaire, mais aussi pour répondre aux préoccupations suscitées par ses programmes balistiques et "ses déstabilisations dans la région". (John Irish version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)

