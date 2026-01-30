La police sud-coréenne va interroger le directeur général par intérim de Coupang dans le cadre de l'enquête sur la violation de données

La violation des données de Coupang a exposé les informations personnelles de plus de 33 millions de clients

Selon les médias, Harold Rogers, le directeur général par intérim, a été interrogé par la police en raison de soupçons de falsification de preuves

Rogers déclare coopérer pleinement avec toutes les enquêtes

(Ajout d'une citation du directeur général par intérim et d'informations générales) par Heekyong Yang et Joyce Lee

La police sud-coréenne interrogera vendredi le directeur américain de l'unité locale de la société de commerce électronique Coupang Inc. CPNG.N au sujet d'une violation de données qui a exposé les informations personnelles de millions de clients.

Le directeur général par intérim, Harold Rogers, s'est engagé à coopérer avec toutes les enquêtes sur la fuite de données.

"Coupang a pleinement coopéré et continuera de coopérer pleinement avec toutes les enquêtes gouvernementales qui nous concernent", a-t-il déclaré aux journalistes à son arrivée au poste de police de Séoul.

"Nous allons également coopérer pleinement avec l'enquête de la police aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Selon l'agence de presse Yonhap, une équipe spéciale de la police métropolitaine de Séoul a convoqué Harold Rogers pour l'interroger sur des soupçons de falsification de preuves, alors que Coupang menait une enquête interne sur la violation.

La police et Coupang n'ont pas commenté ce rapport.

Harold Rogers est devenu directeur général par intérim après la démission de l'ancien dirigeant Park Dae-jun en décembre, assumant la responsabilité de la violation de données , qui a été révélée en novembre.

Sa comparution devant la police intervient dans un contexte de tension diplomatique avec Washington, après que des législateurs et des fonctionnaires américains ont exprimé leur inquiétude au sujet de l'enquête. Les autorités sud-coréennes ont déclaré que les régulateurs traitaient l'affaire de la même manière qu'ils le feraient avec n'importe quelle entreprise coréenne.

Coupang a subi l'une des pires violations de données en Corée du Sud, les données personnelles de plus de 33 millions de clients ayant été divulguées dans le cadre d'une violation qui aurait débuté en juin. L'entreprise a déclaré avoir pris connaissance de la violation de données en novembre.

Soutenu par le groupe japonais SoftBank 9984.T , Coupang a déclaré que la violation avait exposé les noms, adresses électroniques, numéros de téléphone, adresses de livraison et certains historiques de commande de ses clients, mais pas les détails de paiement ni les identifiants de connexion.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a appelé à des sanctions plus sévères en cas de négligence de la part des entreprises lors de violations de données, déclarant que la fuite chez Coupang devrait servir de rappel à l'ordre.

En vertu de la législation actuelle, les entreprises qui ne mettent pas en œuvre des mesures adéquates de protection des données peuvent se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 3 % de leur chiffre d'affaires, soit potentiellement plus de 1 000 milliards de wons (696 millions de dollars) pour Coupang.

Coupang a fait l'objet d'un examen réglementaire et juridique en Corée du Sud, notamment d'un contrôle fiscal et d'une plainte déposée par l'Assemblée nationale de Corée du Sud contre son fondateur et ses anciens dirigeants.

Nomura a récemment ramené son objectif de prix pour Coupang de 30 à 22 dollars, en raison de l'intensification de la surveillance réglementaire en Corée du Sud.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis, qui ont clôturé en baisse de 1,7 % à 20 dollars jeudi, ont chuté de près de 30 % depuis que la société a révélé la fuite en novembre.

Deux grands investisseurs américains dans Coupang Inc. ont déclaré ce mois-ci qu'ils avaient demandé au gouvernement américain d'enquêter sur le gouvernement sud-coréen et d'imposer éventuellement des mesures commerciales correctives pour ce qu'ils décrivent comme un traitement discriminatoire de l'entreprise.

Par ailleurs, Coupang fait l'objet d'un recours collectif aux États-Unis , dans lequel il est allégué qu'elle a trompé les investisseurs sur les pratiques de sécurité des données et qu'elle n'a pas divulgué la faille en temps utile.

Fin décembre, le fondateur de Coupang, Bom Kim, a présenté ses excuses pour la fuite, et la société a annoncé une compensation d'une valeur de 1 690 milliards de wons, offrant à chaque client un bon d'achat de 50 000 wons. (1 $ = 1 436,5900 wons)