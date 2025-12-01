La police sud-coréenne enquête sur une fuite massive de données chez Coupang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hyunjoo Jin et Joyce Lee

La police sud-coréenne a déclaré lundi qu'elle traçait les adresses IP et examinait les éventuelles vulnérabilités techniques de Coupang CPNG.N après que le géant du commerce électronique a subi la pire violation de données du pays en plus d'une décennie.

Les données personnelles de plus de 33 millions de clients ont été divulguées lors d'une violation qui aurait commencé le 24 juin par des serveurs étrangers, bien que l'entreprise n'ait pas été informée du problème avant le 18 novembre.

Le ministre sud-coréen des sciences, Bae Kyung-hoon, a déclaré dimanche que l'auteur de la fuite avait "abusé des vulnérabilités d'authentification" des serveurs de Coupang, ajoutant que les autorités allaient enquêter pour déterminer si l'entreprise avait enfreint les règles relatives à la protection des informations personnelles.

Coupang, qui est soutenu par le groupe japonais SoftBank

9984.T , a déclaré que la violation avait exposé les noms, adresses électroniques, numéros de téléphone, adresses de livraison et certains historiques de commande des clients, mais pas les détails de paiement ni les identifiants de connexion.

La chaîne de télévision JTBC a rapporté qu'après avoir mené une enquête interne, Coupang soupçonne un ancien employé chinois, qui était responsable des tâches d'authentification, d'avoir joué un rôle clé dans la violation des données.

Un ancien employé a utilisé sa clé d'authentification qui était encore active après la fin de son contrat pour accéder aux informations des clients, a déclaré le législateur Choi Min-hee dans un communiqué lundi.

La police et la société Coupang ont refusé de s'exprimer sur d'éventuels suspects.

Lundi après-midi, des messages sur Internet indiquaient que plus de 10 000 personnes avaient l'intention de se joindre à un éventuel recours collectif contre Coupang. L'avocat Ha Hee-bong a déclaré que l'action collective potentielle pourrait demander une indemnisation de plus de 100 000 wons (68 $) par personne.

Coupang, fondée en 2010 par Bom Kim, diplômé coréen-américain de Harvard, est la plateforme de commerce électronique la plus populaire du pays. Elle a dépassé les conglomérats familiaux tels que Shinsegae dans le commerce électronique sud-coréen et se développe également dans la livraison de nourriture, le streaming et la fintech.

(1 $ = 1 471,0800 wons)