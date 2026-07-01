La plus importante vente d'immeubles de bureaux en Europe depuis quatre ans dynamise le quartier de Canary Wharf à Londres

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* Barclays acquiert son siège social à Londres pour 750 millions de livres sterling, après deux ans d'accalmie sur le marché immobilier de Canary Wharf

* Cette transaction témoigne d’une reprise de l’activité, mais les coûts élevés et l’incertitude persistent, selon les investisseurs

* Une particularité comptable chez Barclays pourrait limiter la transposabilité de cette opération à d’autres transactions, selon un agent immobilier

par Iain Withers

L’acquisition par Barclays de son siège londonien pour 750 millions de livres sterling (993 millions de dollars) constitue la plus importante transaction immobilière de bureaux en Europe depuis près de quatre ans, offrant un élan potentiel à Canary Wharf après un ralentissement prolongé de l’activité d’investissement.

L’ancien quartier des Docklands est devenu le symbole du ralentissement mondial du marché de l’immobilier de bureau après que la demande s’est effondrée à la suite du télétravail post-COVID, poussant des locataires de renom tels que HSBC à partir.

Si les locations à Canary Wharf ont repris, stimulées par le retour des employés au bureau ordonné par les entreprises et par une pénurie d’espaces de haute qualité , aucune propriété d’une valeur supérieure à 50 millions de livres sterling n’avait été vendue dans le quartier depuis plus de deux ans avant la transaction de Barclays, selon les données de MSCI.

Les investisseurs et les agents immobiliers ont déclaré espérer que la transaction Barclays puisse débloquer le marché local, tandis que d’autres ont averti que les coûts d’emprunt élevés et l’incertitude politique pourraient freiner l’activité.

“Lorsqu’un acteur déploie des capitaux d’une telle ampleur dans une grande ville-porte d’entrée, c’est encourageant”, a déclaré Richard Bloxam, directeur général des marchés de capitaux de l’agence immobilière JLL, ajoutant que cela reflétait une reprise des ventes de grands immeubles de bureaux à l’échelle mondiale, y compris en Europe .

Plusieurs biens immobiliers de Canary Wharf restent néanmoins dans l’incertitude, notamment le 5 Churchill Place, placé sous administration judiciaire depuis 2023.

BLACKSTONE A SUSPENDU SES PROJETS DE VENTE

Blackstone BX.N a suspendu ces derniers mois les négociations visant à vendre son immeuble de bureaux Cargo, situé à proximité, après que le conflit au Moyen-Orient a détérioré les conditions du marché en raison de la hausse des coûts d’emprunt, a indiqué une source proche du dossier, ajoutant que l’accord avec Barclays pourrait améliorer la situation. Blackstone n’a pas souhaité faire de commentaire.

Un important investisseur immobilier, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que l’incertitude politique au Royaume-Uni après la démission du Premier ministre Keir Starmer avait également freiné l’activité en général, deux transactions ayant été mises en attente dans l’attente d’une clarification de la situation.

Le bailleur Canary Wharf Group, détenu conjointement par le fonds souverain du Qatar et l’investisseur canadien Brookfield

BN.TO , a déclaré qu’il réinvestirait le produit de la vente de la tour Barclays.

Le projet de transformation pluriannuel de Canary Wharf prévoit notamment une rénovation de la tour de HSBC, qui sera bientôt libérée, ainsi que la construction de nouveaux appartements, restaurants et laboratoires.

Des signes de progrès sont visibles: selon les données de CoStar, le dernier taux de vacance des bureaux dans l’ensemble du quartier des Docklands est tombé à 18,1 %, après avoir atteint un pic de 19,1 % début 2025, même s’il reste supérieur à celui du centre-ville.

Le prix de vente de la tour de Barclays – environ 750 livres sterling par pied carré – indique également une décote par rapport à la City, où les loyers se situeraient entre 800 et 1 200 livres sterling par pied carré, a déclaré Chris Gore, directeur de l’agence immobilière Avison Young.

Barclays a déclaré que cette transaction lui apporterait une sécurité à long terme en matière de coûts, ajoutant que le bail de 999 ans acquis lui permettrait de réaliser des économies par rapport à son bail actuel, beaucoup plus court, et que cela n’aurait pas d’incidence sur son capital ni sur ses résultats. Cependant, M. Gore a précisé que cette structure pourrait limiter les comparaisons directes avec d’autres transactions.

(1 dollar = 0,7550 livre sterling) (1 dollar = 0,8777 euro)