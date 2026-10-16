La plupart des actions asiatiques progressent alors que le calme revient après le choc provoqué par CoreWeave ; l'Indonésie risque une révision à la baisse de sa notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar américain s'oriente vers une perte hebdomadaire en raison de la baisse des rendements des bons du Trésor américain

* Les marchés obligataires se stabilisent après la ruée vers les valeurs refuges observée jeudi

* Le pétrole recule légèrement alors que les marchés évaluent les risques au Moyen-Orient

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi vendredi après les fortes ventes de la séance précédente, au cours de laquelle les investisseurs se sont débarrassés des valeurs technologiques alors que les interrogations concernant l’endettement de la société de cloud computing CoreWeave alimentaient les inquiétudes quant au financement du boom de l’IA.

Les marchés obligataires se sont stabilisés après la chute des rendements jeudi, les traders s'étant rués sur les bons du Trésor américain et d'autres titres souverains considérés comme des valeurs refuges. Le dollar s'est dirigé vers sa première perte hebdomadaire en cinq semaines, la baisse des rendements américains ayant érodé l'attrait de la devise. FRX/

L'or a reculé par rapport à son plus haut de jeudi, tandis que le Brent a dérivé à la baisse vers les 105 dollars.

L'indice Nikkei .N225 , à forte composante technologique, a progressé de 1,8 %, récupérant une partie de la chute de près de 5 % enregistrée jeudi. L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a grimpé de 2,8 %, après une chute de près de 8 %.

L'indice de référence taïwanais .TWII a progressé de 0,7 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a gagné 1,1 %. Les valeurs phares de la Chine continentale .CSI300 ont légèrement progressé de 0,3 %.

L'indice boursier de référence indonésien .JKSE a chuté de 11 % après que le MSCI a déclaré que le marché boursier du pays ne méritait plus le statut de “marché émergent” et s'apprêtait à le retirer d'une gamme de produits suivis par les investisseurs internationaux, un revers majeur susceptible d'entraîner une fuite des capitaux. La roupie s’est affaiblie d’environ 0,8 % à 95,0550 pour un dollar IDR= .

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en baisse, ceux du Nasdaq, axé sur les technologies NQc1 , reculant de 0,3 % et ceux du S&P 500 EScv1 de 0,1 %, après que les indices au comptant respectifs eurent enregistré de légers gains jeudi. .N

L'action de CoreWeave CRWV.O , soutenue par Nvidia, a retrouvé un peu de sérénité jeudi après avoir débuté la séance en prolongeant la chute de 15,5 % enregistrée mercredi, sur fond d'informations indiquant que les rendements de ses obligations avaient atteint des niveaux généralement associés à la dette en difficulté, ce qui a déclenché une vague de ventes d'actions à l'échelle mondiale, notamment dans le secteur de l'IA.

Les analystes ont également souligné la pression exercée cette semaine sur les actions des fabricants de mémoires après que la société chinoise ChangXin Memory Technologies (CXMT) a fait état de progrès sur une architecture DRAM de nouvelle génération susceptible d’intensifier la concurrence avec les fabricants établis.

“Les marchés mondiaux redeviennent très agités après une période de faible volatilité: Wall Street est en proie à des fluctuations brutales, les rendements obligataires oscillent, les marchés des devises font des pirouettes et les cours des matières premières partent dans toutes les directions,” a écrit Kyle Rodda, analyste de marché chez Capital.com, dans une note adressée à ses clients.

“Les marchés mondiaux pourraient bien connaître une période prolongée de ce type de volatilité,” alors que les annonces de résultats des entreprises technologiques sont attendues dans les semaines à venir et que les marchés tentent également de discerner la trajectoire des taux d’intérêt aux États-Unis et dans d’autres grandes économies, a-t-il ajouté.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ainsi qu’une multitude d’autres responsables des banques centrales mondiales, prendront la parole lors d’événements organisés dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok au cours de la journée.

Toutefois, “compte tenu de sa réticence notoire et de son mépris affiché pour tout ce qui s'apparente à des “indications prospectives”, les acteurs du marché devront redoubler d'efforts pour tirer des conclusions des propos de Kevin Warsh,” a déclaré Kyle Rodda.

La plupart des rendements des obligations d’État japonaises ont progressé, rattrapant environ la moitié de leur baisse de jeudi, s’inspirant d’un léger rebond des rendements des bons du Trésor américain jeudi, après la chute de la séance précédente.

La baisse des rendements américains cette semaine a sapé la demande pour le dollar, l’indice du dollar =USD stagnant près de 102 après un fort recul par rapport au plus haut de 1 an et demi atteint mercredi, proche de 103. L’indice affiche une baisse de 0,2 % sur la semaine.

Cela a offert à l’euro EUR= un répit bienvenu, après qu’il se soit redressé d’un plus bas de 1,1113 $ atteint mercredi pour s’établir à 1,1217 $ vendredi.

La livre sterling GBP= est restée stable à 1,3278 dollar après avoir bondi de 0,6 % jeudi.

Le dollar est resté pratiquement inchangé, à environ 158 yens JPY= .

L'or XAU= a reculé de 0,4 % à 4 154,51 dollars, après avoir progressé de 1,6 % jeudi dans un contexte de demande d'actifs refuges.

Le prix du pétrole brut a légèrement baissé, les investisseurs évaluant les risques liés au Moyen-Orient et les mesures que pourraient prendre les États-Unis pour assouplir les restrictions pesant sur la “flotte fantôme” mondiale de pétroliers. O/R

L’administration Trump envisage de lever les sanctions sur certains navires de cette “flotte fantôme” qui ont transporté du pétrole et des produits pétroliers en provenance de pays tels que la Russie, l’Iran et le Venezuela, dans le but de réduire les taux de fret mondiaux qui ont atteint des niveaux records, a déclaré mercredi un responsable américain.

Par ailleurs, l’escalade du conflit entre l’Arabie saoudite et les Houthis au Yémen, ainsi que la reprise des attaques contre des navires dans la région, ont soutenu les cours.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement reculé de 0,4 % à 105,51 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont baissé de 0,6 % à 97,43 dollars.