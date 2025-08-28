La plateforme de transactions Webull progresse après une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la plateforme de trading Webull

BULL.O augmentent de 3,3 % à 15,15 $ dans le cadre d'une transaction élargie

** Le chiffre d'affaires de BULL au 2ème trimestre a augmenté de 46 % à 131,5 millions de dollars, grâce à une activité de trading soutenue et à une forte croissance de l'engagement des utilisateurs

** "L'environnement pour le trading autogéré a été le meilleur que nous ayons connu depuis la pandémie de COVID-19", déclare Anthony Denier, président du groupe et directeur général de Webull aux États-Unis

** Les actifs des clients ont grimpé de 64 % pour atteindre un niveau record, grâce à la reprise du marché et à la solidité des dépôts nets

** À la dernière clôture, les actions de BULL ont augmenté de 26 % depuis le début de l'année