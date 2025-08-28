 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La plateforme de transactions Webull progresse après une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 22:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la plateforme de trading Webull

BULL.O augmentent de 3,3 % à 15,15 $ dans le cadre d'une transaction élargie

** Le chiffre d'affaires de BULL au 2ème trimestre a augmenté de 46 % à 131,5 millions de dollars, grâce à une activité de trading soutenue et à une forte croissance de l'engagement des utilisateurs

** "L'environnement pour le trading autogéré a été le meilleur que nous ayons connu depuis la pandémie de COVID-19", déclare Anthony Denier, président du groupe et directeur général de Webull aux États-Unis

** Les actifs des clients ont grimpé de 64 % pour atteindre un niveau record, grâce à la reprise du marché et à la solidité des dépôts nets

** À la dernière clôture, les actions de BULL ont augmenté de 26 % depuis le début de l'année

