La plateforme de trading eToro progresse après un dépassement des prévisions de bénéfices au troisième trimestre

10 novembre -
** Les actions de la plateforme de trading au détail eToro Group ETOR.O augmentent de 8,94% à 38 $ avant le marché
** La société affiche un bénéfice ajusté de 60 cents par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 56 cents par action, selon les données compilées par LSEG
** ETOR rapporte que les actifs sous gestion ont augmenté de 76% pour atteindre 20,8 milliards de dollars au cours du trimestre
** La société a également annoncé un programme de rachat d'actions à hauteur de 150 millions de dollars
** À la dernière clôture, l'action ETOR a baissé de 36,93% depuis sa cotation aux États-Unis en mai 2025
